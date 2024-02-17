وكيل صحة مطروح يتفقد مركز رعاية الأطفال «كريمي النسب»

راجع الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، الخدمات الطبية المقدمة للأطفال بمركز رعاية الأطفال «كريمي النسب»، المعثور علىهم بمستشفى الأطفال التخصصي.

وجاء ذلك ضمن زيارة مفاجئة للوقوف على طبيعة الخدمات للأطفال ومدى الانضباط الإداري، وخاصة بالوحدات ذات الطبيعة الخاصة وأقسام الطوارئ، وذلك تنفيذاً لتعلىمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالمتابعة الدورية للمستشفيات ومنافذ تقديم الخدمات الصحية والمرور الميداني المستمر على مدار الساعة صباحاً ومساء.

توافر الأدوية والمستلزمات الطبية

وتابع وكيل وزارة الصحة بمطروح، خلال الجولة أقسام مستشفى الأطفال التخصصي بحضور الدكتورة هالة عبد الله مديرة المستشفى، والدكتور إبراهيم الدمرداش مدير عام الطب الوقائي والرعاية الأساسية، والدكتورة ريهام رفعت مدير إدارة مطروح الصحية، وجرى التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وأكياس فصائل الدم ومشتقاته، وتوافر كافة الفحوصات بمعمل المستشفى والتحقق من سير العمل دون عوائق.

تطوير مستشفى الأطفال

وتابع وكيل صحة محافظة مطروح أعمال التطوير الجارية بمستشفى الأطفال ووجه المختصين بالتنسيق الدقيق أثناء الأعمال الجارية مع الإدارات المختلفة بالمديرية مع إدارة مستشفى الأطفال التخصصي، لتوفير بدائل مناسبة للأطفال المرضى حال الاحتياج، وخلال الزيارة جرى التحدث مع المرضى وذويهم لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة للأطفال المرضى وتطلعاتهم لدراستها والعمل على تنفيذها، كما جرى المرور على الأقسام الداخلية للتأكد من تواجد الأطقم الطبية لتقديم خدمات صحية لائقة لجميع أطفال مطروح والمترددين عليها.

رعاية كريمي النسب

ووجه وكيل الوزارة لإدارة التموين الطبي، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع المصاعد القديمة حفاظا على المال العام وبصفة عاجلة، وثمن وكيل صحة مطروح الجهود المبذولة من خلال الأطقم الطبية على رأس العمل بالمستشفى، وحثهم على تسخير كافة الجهود والإمكانيات الطبية لتقديم خدمات طبية مناسبة لكافة الأطفال المرضى.