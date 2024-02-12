رئيس جامعة المنصورة السابق: الاحتلال الإسرائيلي تجاوز كل الخطوط

ندد الدكتور محمد القناوي، رئيس جامعة المنصورة السابق، استشاري طب الأسنان المعروف، بالاحتلال الإسرائيلي وتجاوزاته في حق المدنيين الفلسطينيين، وحق الشعب العربي، مؤكدا أن الاحتلال بتجاوزاته تخطى كل الخطوط والقواعد والقوانيين الدولية، بانتهاكه لحقوق الشعب الفلسطيني، مستنكرا كل العمليات التي يقوم بها الكيان المحتل للأراضي الفلسطينية تجاه أصحاب الأرض.

تنديد بأفعال الكيان الإسرائيلي

وأكد الدكتور القناوي لـ«الوطن»، أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يمارس آلية القتل الإسرائيلية الوحشية، والإبادة الجماعية لسكان قطاع غزة، ضد الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن الدور الذي قامت به مصر منذ بدء الأزمة ليس جديدا عليها، وعلى قوتها ومكانتها.

وأوضح أن الوضع داخل الأراضي الفلسطينية يزداد خطورة يوما بعد يوم، ويجب على المجتمع الدولي ككل، الوقوف صفا واحدا بجانب الشعب الفلسطيني والضغط على الكيان المحتل، بضرورة وقف المجازر الوحشية التي يقوم بها، والضغط على ضرورة استمرار دخول المساعدات المختلفة للأراضي الفلسطينية، ومراعاة الشعب الفلسطيني.