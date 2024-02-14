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جامعة المنصورة تعلن توفير 176 فرصة تأهيل وتوظيف للخريجين

كتب:

آية حسنين
08:09 م | الأربعاء 14 فبراير 2024
ملتقي التوظيف بجامعة المنصورة

ملتقي التوظيف بجامعة المنصورة

أعلنت جامعة المنصورة توفير 140 فرصة تدريب، و27 وظيفة خالية بملتقى تأهيل وتوظيف الخريجين العاشر 2024 بكلية الزراعة.

تدريب الطلاب والخريجين بجامعة المنصورة

وأضافت جامعة المنصورة، أنه شارك في ملتقى تأهيل وتوظيف الخريجين العاشر 2024 في كلية الزراعة، نحو 28 جهة من أصحاب ومديري وممثلي الشركات والمصانع والمزارع ذات الريادة في المجال الزراعي.

وأشارت إلى أن الجهات المشاركة توفر برامج تدريبية وتأهيلية لطلاب الكلية وفرص عمل مناسبة للخريجين، وبعض الجهات الممولة لمشاريع في جميع المجالات، ونماذج مٌلهمة من خريجي الكلية الذين حققوا نجاح في سوق العمل.

وذكرت الجامعة أنها حلقة الوصل بين الطلاب والخريجين ومؤسسات العمل، إذ تعمل على تشجيع الطلاب على التدريب والتعلم لتحسين مهاراتهم الشخصية والتقنية.

وطرح رواد الأعمال عدد من قصص النجاح والخبرات من أجل تشجيع الطلاب والخريجين على الاندماج والنجاح في سوق العمل، والاستعداد لبدء الحياة المهنية.

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بقلم آية حسنين