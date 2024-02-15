انطلاق المؤتمر السنوي لقسم جراحة العظام بكلية الطب جامعة المنصورة

نظم قسم جراحة العظام- بكلية الطب جامعة المنصورة فعاليات المؤتمر السنوي، الذي يعقد يومي 15-16 فبراير 2024 تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، وبحضور الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب، برئاسة الدكتور أكرم حماد أستاذا ورئيس قسم جراحة العظام ومقرر اللقاء الدكتور عبد الرحمن الجنايني وسكرتير المؤتمر الدكتور أدهم الشرقاوي.

شومة: قسم العظام قبلة علمية بأساتذته والجراحين المتميزين

وقال أشرف شومة، إن قسم العظام منذ نشأته حتى الآن يعد قبلة علمية بأساتذته والجراحين المٌتميزين ليس فقط على مستوى المنصورة لكن على مستوى محافظات الدلتا.

وأضاف عميد كلية الطب، أن تصنيف شنجهاي أظهر على مدار 4 سنوات متتالية أن كلية الطب بجامعة المنصورة أفضل طبا سريريا نتيجة جهد كوكبة من العلماء، والجراحين الشباب وتقديم الخدمات الطبية المتميزة في تخصص العظام.

أبو السعد: كلية الطب متميزة بأبحاثها جعلها في مصاف الجامعات الكبري

وقال الدكتور تامر أبو السعد وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث، إن كلية الطب مُتميزة بأبحاثها جعلها في مصاف الجامعات في تصنيف شنغهاي، وتتميز الكلية بعقد العديد من الدورات التدريبية وورش العمل والبرود العربي لنقل المهارات الحديثة لشباب الأطباء.

وأشار الدكتور الشعراوي كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية، إلى أن قسم العظام من الأقسام المميزة في منظومة الخدمات الطبية للمرضى ويعمل على إنهاء قوائم الانتظار كما يقدم القسم العديد من الأبحاث العلمية تساهم بشكل كبير في رفع نسبة النشر الدولي.

حماد: مشاركة نخبة من المحاضرين بالجامعات المصرية

وأضاف الدكتور أكرم حماد، رئيس المؤتمر، أن المؤتمر يعقد في دورته الرابعة ويشهد تواجد نخبة من المحاضرين بالجامعات المصرية أدت إلى تميز المؤتمر، ومشاركة الأطباء من مختلف الجامعات للاستفادة من كل ما هو جديد في تخصص العظام، كما أشار إلى حرص إدارة الجامعة وكلية الطب وإدارة المستشفيات على الانتهاء من تجهيز مركز العظام الجديد.

وأكدت جامعة المنصورة في بيان صحفي، أن المؤتمر يٌناقش هذا العام أحدث ما توصل إليه العلم والتكنولوجيا في علاج مرض جراحة العظام، وكذلك المضاعفات الناتجة عنها وكيفية تجنبها باستخدام أفضل التقنيات الحديثة لتوفير نتائج أفضل للمرضى.

47 أستاذا يحاضرون في مؤتمر عظام المنصورة

يحاضر بالمؤتمر 47 أستاذا، كلا في مجال تخصصه هم الأبرز في مصر من كلية طب المنصورة وسبع جامعات مصرية «القاهرة، الإسكندرية، عين شمس، الأزهر، المنوفية، أسيوط، قناة السويس، كفر الشيخ».

ويناقش المؤتمر الجديد في الجراحات المتقدمة في الطرف العلوي، جراحات المفاصل، جراحات القدم السكرى، جراحات القدم والكاحل، جراحات العمود الفقري، كما يناقش الجديد في كسور العظام والإصابات تشوهات العظام كما يتم بعض الحالات النادرة وكيفية علاجها.