الشباب والرياضة تطلق برنامج ورش عمل «سفراء ضد الفساد» بالإسكندرية

قالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية لـ«الوطن» إن مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، الإدارة المركزية لتنمية النشء ممثلة في «إدارة الطلائع»، أطلقت برنامج «سفراء ضد الفساد» لترسيخ المفاهيم الصحيحة لسبل مكافحة الفساد بمركز شباب الأنفوشي بالإسكندرية.

ورشة عمل

وأوضحت الشريف، إن فعاليات اليوم الأول من البرنامج ورشة عمل تضمنت «التعريف بأهداف الورشة، القواعد التنظيمية لنجاح الورشة، الخصوصية والمساحة الآمنة للطلائع وأحلامهم المستقبلية، وأمنياتهم لتحسين البيئه لتكون بيئه أفضل» لعدد 30 طليعا من المستفيدين، ويستمر البرنامج حتى 2024/2/20.

أهداف البرنامج

وأضافت الدكتورة صفاء الشريف، إن البرنامج يهدف إلى تمكين الطلائع بمراكز الشباب لمواجهة الفساد المجتمعي ونشر الوعي بين النشء، وعدم الانسياق وراء الأفكار الهدامة للوطن، وتمكين جيل جديد من النشء في مصر لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية داخل المجتمع المصري لخلق مجتمع مصري متماسك، وكذا ترسيخ المفاهيم الصحيحة لسبل مكافحة الفساد تحت شعار «سفراء ضد الفساد».