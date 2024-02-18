أعلنت مختلف مديريات التموين قائمة أسعار السلع المخفضة في معارض أهلا رمضان بالمحافظات، إذ ترتفع معدل استهلاك المواطنين من السلع خلال الشهر الكريم، وذلك يمكن الحصول على السكر والزيت بأكثر من 100 معرض على مستوى الجمهورية.

أسعار السلع المخفضة في معارض أهلا رمضان بالمحافظات

وأشارت مديريات التموين إلى أنه جرى تحديد قائمة أسعار السلع المخفضة في معارض أهلا رمضان بالمحافظات وجاءت لمختلف السلع كالآتي:

- كيلو السكر بـ27 جنيها.

- عبوة الزيت الصغيرة بـ40 جنيها.

- عبوة الزيت المتوسطة بـ60 جنيها.

- عبوة زيت لتر بـ 90 جنيها.

- سمنة كيلو ونصف 180 جنيها.

- سمنة 850 جراماً 75 جنيهاً.

- عبوة زيت كبيرة 3 لتر بـ285 جنيها.

- كيلو الأرز بين 20 جنيها و27 جنيها.

- علبة جبنة بـ56 جنيها بكيلو جرام.

-سعر كيلو الدقيق المعبأ 26 جنيهاً.

- كيس المكرونة وزن كيلو جرام 20 جنيها.

السلع الغذائية بمعارض أهلا رمضان بالمحافظات

وأضافت أنه جرى توفير مختلف السلع في معارض أهلا رمضان في المحافظات بتخفيضات تصل لـ25%من ضمنها:

- اللحوم

- الدواجن

- البيض

- الزبادي

- الخضروات والفواكه

- المكرونة

- الأرز

- السكر

- الزيت

- السمنة

- الشاي

- ياميش رمضان

- البلح

وأكدت أن المعرض جاء من أجل التخفيف على أعباء المواطنين والتخلص من جشع المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي تسببت في ارتفاع الأسعار، وتم عمل وتنظيم المعارض منذ شهر يناير.