روجينا تروج لمسلسلها «سر إلهي» ببوسترات دعائية: «بإذنك يارب تجعل رزقنا النجاح»

طرحت الفنانة روجينا عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، البوسترات الدعائية لأبطال مسلسل سر إلهي.

ونشرت روجينا البوسترات معلقة: بسم الله توكلنا على الله مسلسل سر إلهي رمضان 2024، تأليف أمين جمال، إخراج وتصوير رؤوف عبدالعزيز، بإذنك يارب تجعل رزقنا النجاح من فضلك كله بإذنه.

أحداث مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي ينتمي لنوعية مسلسلات الـ15 حلقة، ويضم مجموعة من نجوم الفن بجانب روجينا أبرزهم: صلاح عبدالله، أحمد بدير، نهى عابدين، ميمي جمال، محمد ثروت، رنا رئيس، رشا مهدي، محمود الحديني، مراد مكرم، محسن منصور، أحمد مجدي، محمود حجازي، أحمد سلامة، مريم أشرف زكي، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبدالعزيز وإنتاج أشرف ذكي.