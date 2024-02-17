أحمد سلامة يكشف لـ«الوطن» تفاصيل شخصيته في مسلسل «سر إلهي» مع روجينا

يواصل الفنان أحمد سلامة، تصوير باقي مشاهده في مسلسل «سر إلهي»، الذي يُشارك من خلاله في السباق الرمضاني لعام 2024 بجانب الفنانة روجينا وعدد كبير من الفنانين.

أحمد سلامة يكشف تفاصيل شخصيته في مسلسل سر إلهي

وفى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، كشف الفنان أحمد سلامة تفاصيل الشخصية التي يقدمها قائلا: «إنه يجسد دور رجل شرير يكون له تأثير كبير في مسار الأحداث وحالة الشر التي ستكون في العمل».

وتابع «سلامة»: «منذ فترة وصناع الدراما يحددون أعماله في دور الشرير منذ مشاركته في مسرحية الملك لير مع الفنان يحيى الفخراني وقدم شخصية شريرة حققت نجاحا كبيرا مع الجمهور، ومن حينها وهو يتجه إلى أدوار الشر».

أحمد سلامة: روجينا غول تمثيل

أما عن مشاركته مع الفنانة روجينا، فقال «سلامة»، إنه يحبها كثيرا ويرى أنها غول تمثيل، ولذلك فهو مستمتع للغاية بالمشاركة معها في عمل فني واحد، لأنها تبذل أقصى جهودها لكى يلقي إعجاب الجمهور.

يذكر أن مسلسل سر إلهي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم روجينا، ومحمود حجازي، وأحمد سلامة، وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج رؤوف عبد العزيز .