روجينا تكشف عن صور جديدة من كواليس مسلسل سر إلهي

تواصل الفنانة روجينا، تصوير مشاهدها في مسلسلها الرمضاني الجديد سر إلهي.

ونشرت روجينا، عبر «ستوري» حسابها على «إنستجرام»، مجموعة صور لها أثناء التصوير في أحد شوارع القاهرة.

أبطال مسلسل سر إلهي

ويشارك في مسلسل سر إلهي، بجانب روجينا، عدد من نجوم الفن أبرزهم أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، أحمد بدير، ميمي جمال، أحمد سلامة، محسن منصور، رشا مهدي، مراد مكرم، محمود حجازي، مريم أشرف زكي ويوسف الأسدي، إخراج رؤوف عبد العزيز.

أحداث مسلسل سر إلهي

وتدور أحداث مسلسل سر إلهي، حول سيدة من حي شعبي متزوجة من الفنان محمد ثروت، تدخل في صراعات عديدة، ويعد المسلسل التعاون الثالث بين روجينا والمخرج رؤوف عبد العزيز، بعدما قدما سويًا مسلسلي «انحراف» و«ستهم».