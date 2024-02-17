التزكية تحسم نتائج انتخابات نقابة أطباء البحر الأحمر قبل انطلاقها

أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات البيطريين «التجديد النصفي للأطباء البيطريين»، القوائم النهائية وأسماء المرشحين، والمقرر انطلاقها يوم 6 مارس 2024 في النقابة العامة والنقابات الفرعية على جميع المقاعد فوق وتحت السن على مستوى محافظات الجمهورية.

التجديد النصفي للأطباء البيطريين

وبحسب بيان اللجنة العامة على انتخابات البيطريين، خاضت مرشحة واحدة الانتخابات على مقعد النقيب، وهي الدكتورة رشا صلاح احمد عبد اللطيف فائزة بالتزكية.

قوائم انتخابات البيطريين فوق السن بالبحر الأحمر

وتقدم عضوان فقط على مقعدي فوق سن 15 سنة، وهما وحيد محمد رفعت ونبيل أنور مجلع، وانتهى المقعدان بالتزكية.

قوائم انتخابات البيطريين تحت السن بالبحر الأحمر

بينما تقدم على مقعدي أقل من سن 15 سنة سارة عبد المنعم شنودة وليم وانتهت المنافسة تحت السن بالتزكية أيضا.

يذكر أن انتخابات التجديد النصفى للأطباء البيطريين تنطلق يوم 6 مارس 2024 المقبل في النقابة العامة وكافة النقابات الفرعية بجميع محافظات مصر.