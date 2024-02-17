توقعات أسعار اللحوم خلال شهر رمضان.. استقرار ورقابة ووفرة في الأسواق

قبيل مجيء شهر رمضان يسعى عدد كبير من المواطنين لشراء اللحوم من أجل استقبال الشهر الكريم، وأكد هيثم عبدالباسط، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة، مع إقبال شهر رمضان ستشهد استقرارا كبيرا في الأسواق، في ظل وجود اللحوم والأعلاف في السوق المصرية.

عبدالباسط: الدولة تطمئن على العجول المستوردة قبيل ذبحها وبيعها

وأضاف «عبدالباسط» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن ما يتم إنتاجه محليا من اللحوم لا يزيد عن 40% من الاستهلاك المحلي، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تسعى بكل ما أوتيت من قوة لتعظيم إنتاجها من اللحوم والأعلاف محليا، كما تعمل الدولة على استيراد العجول من الخارج والاطمئنان عليها في الحجر الصحي البيطري المصري قبيل ذبحها في مذابح الدولة، للتأكد من مدى جودتها قبيل بيعها للمواطنين في الأسواق.

ولفت رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن أسعار اللحوم في الأسواق تتراوح ما بين 376 جنيها وحتى 450 جنيها، بحسب المنطقة المباع فيها اللحم، وكذلك القطعية التي يحتاجها الزبون، موضحا أن الدولة تتخذ عددا من الخطوات التي من شأنها تحقيق ثباتا سعريا في الأسواق، مطالبا الحكومة بتحديد نسبة ربح للتجار تتراوح ما بين 20 لـ30%، مع تحديد نسبة ربح أصحاب المجازر والجزارين، والعمل على تثبيت السعر طيلة العام.

عضو شعبة القصابين: الدولة تنتج اللحوم وتضخها في المجمعات الاستهلاكية

من جانبه، قال سعيد زغلول، عضو شعبة القصابين بالغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، إن هناك حالة من الاستقرار تشهدها سوق اللحوم قبيل مجيء شهر رمضان بأيام، وذلك بفضل استقرار أسعار الدولار في السوق، كما تنتج الدولة اللحوم وتضخها في المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل كثيرا من السوق.

وأضاف «زغلول» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الحكومة تعمل ما عليها من حيث توفير المنتجات في الأسواق قبيل مجيء شهر رمضان، كما دفعت بالهيئات الرقابية الحكومية من أجل ضبط أسعار المنتجات في الأسواق، وكذا السيطرة عليها لحماية السلع الغذائية.