أعلنت مديرية التموين بالبحر الأحمر مع اقتراب شهر رمضان المبارك، توافر جميع السلع الغذائية الأساسية واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين، تماشيًا مع سياسة الدولة لرفع العبء عن كاهل المواطنين، وتنفيذًا لتعليمات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، مشيرة إلى أنّ أسعار اللحوم في معارض أهلًا رمضان تشهد تخفيضات كبيرة.

أسعار اللحوم في معارض أهلًا رمضان بمحافظة البحر الأحمر

وأشار شاذلي عايش وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن» اليوم، إلى أنّ أسعار اللحوم في معارض أهلا رمضان بمحافظة البحر الأحمر، مخفضة للمواطنين، لافتًا إلى أنّ سعر كيلو اللحمة السوداني 320 جنيهًا.

وأشار إلى أنّ ذلك تماشيًا مع سياسة الدولة، لتوفير السلع الأساسية للمواطنين وخفض الأسعار لرفع العبء عن كاهل المواطنين، وتنفيذًا لتعليمات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بضرورة المتابعة المستمرة لحالة الأسواق، والعمل الجاد على توفير السلع بأسعار مناسبة للجميع.

وأكد توافر كميات من اللحوم السوداني الطازجة، بمعارض أهلًا رمضان في مدينتي الغردقة وسفاجا، وستوفر تباعًا بباقي مدن المحافظة خلال الأيام المقبلة.

السلع الغذائية في معارض أهلًا رمضان

وأضاف أنّ معارض أهلًا رمضان في البحر الأحمر، توفر سلعًا غذائية مخفضة من السكر والأرز والزيت والمكرونة وياميش رمضان.