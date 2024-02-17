أسعار اللحوم في معارض أهلا رمضان 2024 بمحافظة المنوفية.. تبدأ من 77 جنيها

انطلقت معارض أهلًا رمضان خلال الأيام الماضية، في 10 مراكز مختلفة بمحافظة المنوفية، وسط فرحة وبهجة بين المواطنين، إذ يمكنهم شراء احتياجاتهم بأقل الأسعار طوال الشهر الكريم، وتعد أسعار اللحوم في معارض أهلًا رمضان 2024 محافظة المنوفية، على رأس قائمة اهتمامات الأسر، لشراء ما يلزها قبل حلول الشهر الفضيل.

أسعار اللحوم في معارض أهلًا رمضان بمحافظة المنوفية

وقال إسلام الدمرداش، أحد البائعين المشاركين في المبادرة بمدينة تلا، إنّ أسعار اللحوم في معارض أهلًا رمضان 2024 بمحافظة المنوفية، تشهد استقرارًا وتخفيضات كبيرة، إضافة إلى تزايد الإقبال على الشراء كلما اقترب شهر رمضان المبارك.

وجاءت أسعار اللحوم في معارض أهلًا رمضان 2024 بمحافظة المنوفية، كالتالي:

كيلو اللحمة المجمدة بـ300 جنيه.

كيس لحمة مجمدة نصف كيلو بسعر 145 جنيهًا.

كيس لحمة مفروم بقري نصف كيلو بسعر 150 جنيهًا.

كيس لحمة مفروم جاموسي بسعر 145 جنيهًا.

كيس لحمة مفروم عادي بسعر 105 جنيهات.

طبق نصف كيلو كبدة بسعر 77 جنيهًا.

تخفيضات على السلع الغذائية

وأكد أسامة عزالدين وكيل وزارة التموين بالمنوفية لـ«الوطن»، أنّ مبادرة أهلا رمضان، بها تخفيضات تصل إلى 30% على جميع السلع الغذائية، مشيرًا إلى أنّ هناك إقبالًا كبيرًا على جميع منافذ المبادرة، للاستفادة من العروض التي تقدمها على مستوى المحافظة.