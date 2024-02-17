أسعار اللحوم في معرض أهلا رمضان 2024 بمحافظة بني سويف

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، 3 معارض أهلًا رمضان، لتوفير السلع الغذائية بأسعار مُخفضة تصل إلى 30% عن مثيلاتها في الأسواق، بينما شهدت أسعار اللحوم، انخفاضًا في معرض أهلًا رمضان 2024 في محافظة بني سويف، بالتعاون بين مديرية التموين والغرفة التجارية والوحدة الاقتصادية وبالتنسيق مع الوحدات المحلية.

معارض بأسعار مخفضة

وقال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ افتتاح معارض أهلًا رمضان يأتي ضمن خطة المحافظة للتصدي لغلاء الأسعار، وتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في إقامة معارض بأسعار مخفضة، لافتًا إلى أنّ أسعار اللحوم في معرض أهلًا رمضان 2024 في محافظة بني سويف، شهدت انخفاضًا كبيرًا عن محلات الجزارة.

أسعار اللحوم في معرض أهلًا رمضان 2024 ببني سويف

وأتاحت مديرية التموين بالتعاون مع الغرفة التجارية والوحدة الاقتصادية في ديوان عام محافظة بني سويف، منفذًا لبيع اللحوم داخل معرض أهلأ رمضان 2024 في مدينة بني سويف، والمُقام خلف الصالون الأخضر، حيث جاءت أسعار اللحوم بـ280 جنيهًا للكيلو، و300 جنيه للحم الضأن.

من جهته، قال المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين في بني سويف، إنّ معارض أهلًا رمضان، تحوي لحومًا بلدية ومجمدة ومبردة، إضافة إلى الدواجن المجمدة، لإتاحة السلع أمام المواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق، في إطار خطة المحافظة لتوفير السلع الغذائية والأساسية واللحوم للمواطنين، بأسعار مخفضة.