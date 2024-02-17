ماذا يحدث في طقس الأسبوع الحالي؟.. «الأرصاد» توضح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود غدا طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، ويكون مائل للدفء نهارا على السواحل الشمالية الشرقية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون دافء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

حالة الطقس على مدار الأسبوع الحالي

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع الحالي، إذ أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من شمال الوجه والسواحل الشمالية، وتمتد خفيفة إلى مناطف من جنوب الوجه البحري ومدن القناة.

وبالنسبة لحالة الطقس يوم الاثنين، فمن المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، ويكون هناك فرص لتكون الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة الطقس من الثلاثاء إلى الجمعة، فمن المتوقع ان يكون هناك شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.