أماكن سقوط الأمطار غدا.. وبشرى سارة من «الأرصاد» بشأن حالة الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات طقس، غدًا الأحد، والتي تشير إلى تحسن تدريجي في الأحوال الجوية، إذ يتوقع الخبراء، أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا، على شمال الصعيد والسواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري والقاهرة الكبرى.

كما تتوقع الهيئة سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، تشمل شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال سيناء، وتزف بشرى سارة إلى المواطنين تتمثل في تحسن تدريجي في الأحوال الجوية غدًا.

ولفتت «الأرصاد» إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ويكون شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر، على كافة الأنحاء.

أماكن سقوط الأمطار غدًا

وأوضحت «الأرصاد» أماكن سقوط الأمطار غدًا، إذ أنه من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية، وتمتد خفيفة إلى مناطق من مدن القناة وجنوب الوجه البحري بنسبة 30% على مناطق متفرقة.

وبالنسبة ليوم الاثنين فمن المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، يصاحبها نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.