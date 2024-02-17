حالة الطقس اليوم وغدًا.. أمطار غزيرة تضرب المحافظات لـ3 أيام

حالة الطقس تتغير بين وقت وآخر في مصر، وخلال ساعات اليوم وغدا الأحد تضرب أمطار غزيرة المحافظات، بحسب ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، والتي أكدت أنه على الرغم من بدء تحسن الأحوال الجوية، وانحسار وتراجع فرص سقوط الأمطار على العديد من المحافظات، تستمر في السقوط على محافظات أخرى، إذ تكون متفاوتة الشدة وتتراوح بين خفيفة ومتوسطة، وذلك على فترات متقطعة.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» تفاصيل حالة الطقس اليوم وغدا وحقيقة سقوط أمطار غزيرة على المحافظات، فضلًا عن توقعات الطقس في الأيام المقبلة.

حالة الطقس اليوم وغدا

وفقًا لبيان الأرصاد الجوية، فإنّ الطقس اليوم وغدا يشهد أجواء مائلة للدفء خلال النهار على محافظات القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد، بينما تكون مائلة للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، تتحوّل إلى أجواء شديدة البرودة خلال الليل والصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الشبورة على الطرق السريعة

ومن المتوقع أن تستمر كثافة الشبورة المائية خلال الفترة من 4 وحتى 9 صباحًا على الطرق الزراعية، والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية، خصوصًا التي تؤدي إلى أقاليم الوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

أمطار غزيرة تضرب المحافظات

وشهدت حالة الطقس اليوم سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على العديد من محافظات السوال الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري، وامتدت خفيفة إلى متوسطة لمناطق جنوب الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية، تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

توقعات الأمطار غدًا

وفيما يخص توقعات الأمطار غدًا الأحد بالتزامن مع أول أيام الأسبوع الدراسي، فإنّه من المتوقع استمرار سقوط الأمطار متفاوتة الشدة، تتراوح شدتها بين خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبًا على مناطق من مدن ومحافظات شمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية، والتي تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري بنسبة حدوث 30% تقريبًا على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى

القاهرة والوجه البحري.. العظمى 19 والصغرى 11.

السواحل الشمالية.. العظمى 18 والصغرى 10.

جنوب سيناء.. العظمى 23 والصغرى 15.

شمال الصعيد.. العظمى 21 والصغرى 7.

جنوب الصعيد.. العظمى 24 والصغرى 10.

الطقس في الأيام المقبلة

ومن المتوقع أن يشهد الطقس في الأيام المقبلة، تحسنًا ملحوظًا إذ تتحسن درجات الحرارة مع استمرار الشبورة المائية وسقوط الأمطار التي تكون خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية فقط، مع نشاط الرياح على فترات متقطعة.