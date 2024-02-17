تجنبيها أثناء الحمل.. 4 أطعمة تشكل خطرًا على صحة الجنين

تحرص الأم دومًا أثناء الحمل على تغذية الجنين، عبر تناول أنواع مختلفة من الأطعمة، إلا أنها وجب عليها الانتباه جيدًا، من أن بعض الأنواع قد تضر بالجنين، لذا قدم موقع «مايو كلينك» قائمة أطعمة تجنبيها أثناء الحمل والتي يمكن استعراضها في التقرير التالي..

4 أطعمة تشكل خطرًا على صحة الجنين

أطعمة تجنبيها في أثناء الحمل، الأمر الذي حرص «مايو كلينك» على تقديمه للأمهات، من أجل توعيتهن، في تلك الفترة التي تحتاج إلى التعامل معها بحذر، لتجنب الأضرار الصحية التي قد تلحق بالجنين ويمكن تناول كل نوع على حدة فيما يلي:

المأكولات البحرية عالية الزئبق

تحتوي بعض أنواع الأسماك، بما فيها الأنواع القشرية، على مستويات زئبق مرتفعة لدرجة قد تكون خطيرة، فقد يضر وجود الزئبق بنسب عالية جدًّا بنمو الجهاز العصبي لطفلك، ومن هذه الأنواع من قائمة أطعمة تجنبيها في أثناء الحمل ما يلي:

- التونة السندرية.

- سمك الماكريل الملكي.

- سمك المرلين.

- السمك الخشن البرتقالي.

- سمك أبو سيف.

اللحوم والدجاج والبيض غير المطهي جيدًا

يزداد خطر إصابة المرأة بالتسمم الناتج عن الطعام الملوث بالبكتيريا، خاصة في فترة الحمل، الأمر الذي يتسبب في الإصابة بالتسمم الغذائي على السيدات الحوامل أقوى من تأثيرها على غيرهن، والذي يصل تأثيره على الجنين أيضًا.

لا تفرطي في تناول الكافيين

من الممكن أن يصل الكافيين إلى الجنين، لذا وجب الحرص من عدم تناول الكافيين أثناء فترة الحمل، وفي حال إذ كنت ترغبين في تناول الكافيين وجب عليك استشارة الطبيب لمعرفة الكمية المتاحة لك، وفي الغالب تكون أقل من 200 مليجرام من الكافيين يوميًا.

الكحوليات

فقد ثبت أن تناول الكحوليات غير آمن أثناء الحمل، مهما كانت الكمية قليلة، فلا تتناولي الكحوليات على الإطلاق حرصًا على سلامتك وسلامة جنينك على أي حال.

وطرحت وزارة الصحة والسكان، قائمة كاملة بالأطعمة التي يجب التوقف عنها خلال فترة الرضاعة، والتي جاءت على النحو التالي:

أطعمة ممنوعة للمرضعات

- الكافيين الذي يشمل الشاي والقهوة.

- الأطعمة الجاهزة عالية الدهون والملح.

- الحلويات بأنواعها ويفضل استبدالها بالفاكهة.

- المياه الغازية والعصائر المعلبة.

نصائح «الصحة» للأم الحامل منها

- ضرورة قياس الطول والوزن.

- قياس ضغط الدم.

- تحليل فيروس الالتهاب الكبدي بي.

- تحليل فيروس نقص المناعة «الإيدز».

- تحليل الكشف المبكر عن الإصابة ببكتيريا الزهري.