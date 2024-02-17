انطلاق الحملة التنشيطية للكشف وتنظيم الأسرة بمطروح غدا

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، انطلاق الحملة التنشيطية للكشف وتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية المجانية غداً الأحد 18 فبراير وحتى 22 فبراير الجاري في عدد من مراكز المحافظة وهي «مطروح، النجيلة، وسيدي براني، السلوم، سيوة» تليها مراكز «الضبعة، العلمين، الحمام».

خدمات التوعية والتثقيف

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إن الحملة تنفذ تحت رعاية ودعم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وأنه سيتم تقديم خدمات التوعية والتثقيف من خلال الندوات الإعلامية والزيارات المنزلية للرائدات الريفيات.

المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن الحملة التنشيطية تأتي في إطار تنفيذ توصيات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وكذلك اهتمام قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة برئاسة الدكتور حسام عباس رئيس القطاع بإتاحة خدمات تنظيم الاسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة، وللفئات المستهدفة مجاناً.

الصحة الإنجابية

وأوضحت الدكتورة إسراء راضي مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، أنه حرصاً على تلبية الاحتياجات غير الملباة للمجتمع، تنطلق الحملة التنشيطية الخدمية المجانية الموسعة لدعم تقديم خدمات وسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وفق تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وبمشاركة جميع الجهات المعنية.