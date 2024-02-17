موقف الدراسة غدا الأحد في 5 محافظات تزامناً مع نوة الشمس الصغرى

أعلنت مديريات التربية والتعليم في 5 محافظات، هي «الإسكندرية، ومطروح، وكفر الشيخ، والبحيرة، والدقهلية» عن استئناف الدراسة مرة أخرى في جميع المدارس، تزامناً مع نوة الشمس الصغري، عقب استقرار حالة الطقس نسبياً، وذلك بعد تعطل الدراسة يوم واحد نهاية الأسبوع الماضي «الخميس»، في هذه المحافظات بسبب سوء الأحوال الجوية، وسقوط الأمطار الرعدية، والبرودة الشديدة.

عودة الدراسة في مطروح

وقال عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، لـ«الوطن»، إنه جرى تحديد موقف الدراسة غداً، حيث تم الإعلان عن عودتها في جميع المدارس بنطاق جميع الإدارات التعليمية وجرى توجيه مديري الإدارات التعليمية بتطهير المدارس وتنظيفها من مياه الأمطار المتراكمة بعد حالة الطقس غير المستقر وسقوط الأمطار الذي شهدته مطروح خلال الأيام الأخيرة، وذلك لعودة استئناف الدراسة غدا الأحد بانتظام مرة أخرى.

عودة الدراسة في الإسكندرية

وأكد الدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أن موقف الدراسة غداً تم حسمه في الإسكندرية، حيث تستأنف الأحد في جميع المدارس بنطاق الإدارات التعليمية، وسيجري متابعة جميع المدارس، وانتظامها في العمل.

عودة الدراسة بمدارس في البحيرة

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة موقف الدراسة غدا، وذلك بعد تعطيلها يوم الخميس الماضي بسبب سوء الأحوال الجوية وعدم استقرار حالة الطقس.

استئناف الدراسة في كفر الشيخ

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ على عودة الدراسة غداً في جميع المدارس بالإدارات التعليمية بمراكز ومدن المحافظة، في ظل استقرار حالة الطقس غدا في مختلف أنحاء المحافظة، وستتم متابعة العملية التعليمية في جميع المراحل التعليمية للطلاب.

موقف الدراسة في الدقهلية

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، عن استئناف الدراسة غداً في جميع مدارسها نتيجة استقرار الأحوال الجوية وسيتم العمل في المدارس.