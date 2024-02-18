الشيخ الشعراوي يوضح فضل قراءة سورة يس (فيديو)

فضل قراءة سورة يس، أوضحها الشيخ محمد متولي الشعراوي، في مقطع فيديو نادر له، تحدث خلاله عن فضل قراءة سورة يس عند المريض أو الميت، مشيرا إلى أن سورة يس تُعد قلب القرآن الكريم، مضيفاً أنه جاء في فضلها عدد من الأحاديث، كثيرة ضَعَّف أهل العلم أكثرها وحكموا على بعضها بالوضع.

فضل قراءة سورة يس

وقال الشيخ الشعراوي في فضل قراءة سورة يس، إن أُبَي بن كعب - رضي الله عنه، قال إن المريض الذي تُقرأ عنده سورة يس، يأتي له صفوف الملائكة على قدر كل حرف 10 آلاف ملك، ويقفون صفوفاً له ولا يفارقونه حتى يموت، ثم يشهدون تغسيله وتشييعه والصلاة عليه ويشهدون دفنه.

قراءة سورة يس للمريض

وأضاف الشعراوي في فضل قراءة سورة يس للمريض، أنه جاء في راوية آخرى أن من يقرأها وهو مريض يأتي له جبريل عليه السلام بكأس فيها ماء فيشرب منها شربة لا يظمأ بعدها ولا يحتاج إلى أحواض الأنبياء.

قراءة سورة «يس» بنية قضاء الحاجات

وفي سياق آخر قالت دار الإفتاء المصرية، عن قراءة سورة يس بنيَّة قضاء الحاجات وتيسير الأمور، إن قراءة القرآن الكريم من الأمور التي تجلب لصاحبها البركة والثواب والأجر من الله عز وجل؛ مشيرة إلى أنها من السور التي ورد في فضل قراءتها عدة أحاديث: سورة «يس»؛ فعن معقل بن يسار رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ويس قَلْبُ الْقُرْآنِ، لَا يَقْرَؤُهَا رَجُلٌ يُرِيدُ اللهَ والدَّارَ الْآخِرَةَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ، وَاقْرَءُوهَا عَلَى مَوْتَاكُمْ» رواه أحمد.

قراءة سورة يس

وأضافت دار الإفتاء أن قراءة سورة يس لها فضل كبير، ولقارئها ثواب عظيم من الله عزَّ وجلَّ، وقد قرَّر فريق من العلماء جواز قراءة سورة يس بنية قضاء الحاجات وتفريج الكربات -كالسَّعة في الرزق وقضاء الدَّين وتيسير الحاجات ونحو ذلك من أمور الخير- وأنَّ مَنْ قرأها متيقنًا بأن الله عزَّ وجلَّ سيقضي حاجته ببركة قراءة القرآن، وسورة «يس» حصل له مقصوده بإذن الله.