الأرصاد توضح حالة الطقس بالقاهرة والجيزة غدا.. هل تسقط الأمطار مجددا؟

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدا الأحد في القاهرة والجيزة ودرجات الحرارة المتوقعة على كافة الأنحاء، إذ يتوقع الخبراء أن يسود غدا طقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر، ويكون دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون مائلا للبرودة على السواحل الشمالية الغربية.

حالة الطقس غدا على القاهرة والجيزة

وأضافت الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يكون الطقس مائلا للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، ومن المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من شمال الوجه البحري وتمتد خفيفة إلى مناطق من الوجه البحري ومدن القناة.

درجات الحرارة غدا

وجاءت درجات الحرارة غدا، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 12 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 10 درجات مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 15 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 07 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 11 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاثنين

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 12 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 10 درجات مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 15 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 07 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 11 درجة مئوية.