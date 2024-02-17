استعدادا لموجة الطقس السيئ.. 10 تعليمات من تعليم دمياط لإدارة المدارس

أصدر محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، 10 تعليمات إلى مديري عموم الإدارات التعليمية، نظرا لتعرض البلاد لموجة طقس سيئ وسقوط أمطار قد تصل لحد السيول في بعض المناطق.

تعليمات مواجهة أخطار الطقس السيئ في دمياط

وطالب «غريب»، في بيان صحفي، مديري الإدارة التعليمية، بتنفيذ 10 تعليمات لمواجهة أخطار الطقس السيئ وهي:

1- فصل التيار الكهربائي عن جميع الفصول بالمدرسة في حال سقوط المطر وعدم إعادته إلا بعد جفاف الجدران والأرضيات.

مراجعة وصلات الكهرباء في المدارس

2- التأكد من صيانة مفاتيح الكهرباء وتغيير الفيش المكسورة أو التالفة.

3- مراجعة جميع وصلات الكهرباء وتغطية الأسلاك والبواطات المكشوفة من خلال مسئول الصيانة بالمدرسة.

4- التأكد من نظافة أسطح المدارس وعدم وجود أي مخلفات أو رواكد عليها وتسليك مسالك المطر.

تقديم النصائح للطلاب

5- عدم ترك الطلاب بالفناء أو خارج الفصول في حالة سقوط أمطار.

6- تقديم فقرات ونصائح للطلاب من خلال الإذاعة المدرسية بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة في الشوارع خلال سقوط الأمطار، حرصا على حياتهم من تعرضهم لمخاطر الكهرباء، خصوصا في الأماكن ذات الطابع الخاص كالقرى والنجوع.

7- عدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة المتهالكة.

8- عدم العبث واللعب بمياه الأمطار خوفا من وجود أي خطر تحتها، كالأسلاك والبيارات والبالوعات.

9- تشكيل لجنة إدارة الأزمات والكوارث طبقا للقرار الوزاري 262 بكل مدرسة لمتابعة تنفيذ هذه التعليمات.

10- ضرورة إخطار الإدارة التعليمية بأي ملاحظات تطرأ بمبنى المدرسة أو السور على وجه السرعة.