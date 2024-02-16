أمير كرارة يواصل تصوير مسلسل بيت الرفاعي في شوارع وسط البلد اليوم

يواصل النجم أمير كرارة، تصوير أحداث مسلسله «بيت الرفاعي»، والمقرر أن يشارك من خلاله في الموسم الرمضاني المُقبل، 2024، على إحدى قنوات الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية.

وقال مصدر خاص، إن أمير كرارة انتهى الأيام الماضية من تصوير كافة المشاهد في اللوكيشنات الرئيسية للعمل، وسيعمل خلال الأيام المُقبله على تكثيف تصوير مشاهد الخارجي، واليوم من المقرر تصوير بعض المشاهد والتي يظهر فيها الدكتور ياسين وهو يبحث عن شقيقته، داخل شوارع وسط البلد.

مسلسل بيت الرفاعي يُعرض على إحدى قنوات الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية بجانب عرضه على منصة وواتش إيت، ويشارك في بطولته بجانب أمير كرارة، عدد كبير من الفنانين أبرزهم أحمد رزق، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، وميرنا جميل، وعدد من ضيوف الشرف، إضافة إلى مجموعة من الممثلين الشباب، ومن المقرر الإعلان عن أسمائهم تباعًا، وهو من تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال.