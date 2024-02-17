رمضان 2024.. طرح بوستر مسلسل بيت الرفاعي لـ أمير كرارة

كشفت منصة «watch it» عن البوستر الرسمي لمسلسل بيت الرفاعي، والذي يخوض من خلاله الفنان أمير كرارة السباق الرمضاني المقبل لعام 2024، وذلك من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

طرح بوستر مسلسل بيت الرفاعي

وظهر الفنان أمير كرارة متصدرا صورة البوستر الخاصة بمسلسل بيت الرفاعي، والذي يقدم من خلاله شخصية طبيب يعيش فى منطقة نزلة السمان، ويواجه صراعا خاصا مع أهل المنطقة التي يعيش بها.

يذكر أن مسلسل بيت الرفاعي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم أمير كرارة وميرنا وليد وأحمد رزق ومحمد لطفى وسيد رجب وعايدة رياض ورحاب الجمل وملك قوة وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف بيتر ميمي.