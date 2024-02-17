أحمد رزق يروج لمسلسل «بيت الرفاعي»: «إن شاء الله يعجبكم»

شارك الفنان أحمد رزق عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، البوستر الدعائي له من مسلسل بيت الرفاعي المقرر عرضه في رمضان 2024.

ونشر أحمد رزق البوستر كاشفا عن اسم الشخصية التي يجسدها خلال أحداث المسلسل قائلا: فاروق الرفاعي مسلسل بيت الرفاعي، رمضان 2024 إن شاءالله يعجبكم.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

ويضم مسلسل بيت الرفاعي عددا كبيرا من نجوم الفن من بينهم أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخي، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفي، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، والعمل من تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.