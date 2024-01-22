التفاصيل الكاملة للجزء الثالث من «أولاد رزق» بطولة أحمد عز

يواصل أبطال وصناع فيلم «أولاد رزق»، تصوير الجزء الثالث من العمل، تمهيدا لعرضه بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي، بموسم عيد الأضحى المقبل 2024.

مفاجآت الجزء الثالث من فيلم أولاد رزق

وذكرت مصادر لـ«الوطن» أنَّ أبطال فيلم «أولاد رزق» انتهوا من تصوير 50% من مشاهد الجزء الثالث، خلال الأيام الماضية، وسيعودون لاستئناف التصوير مرة أخرى داخل أحد اللوكشينات في القاهرة.

كما سيتضمن الجزء الثالث للعمل، استكمال لـ أحداث الجزء الثاني، مع تصعيد الأحداث وتنفيذ عملية سرقة جديدة.

بينما سيغيب أحمد الفيشاوي وأحمد داود، عن الجزء الثالث من فيلم «أولاد رزق»، نظرًا لانشغالهما بتصوير أعمال فنية أخري، وسيشارك عدد كبير من ضيوف الشرف.

تفاصيل الجزء الثاني من فيلم أولاد رزق

وكان الجزء الثاني من فيلم «أولاد رزق» حقق نجاحا كبيرا فور طرحه بالسينمات، والتي كانت تدور أحداثه حول بعد مرور 3 سنوات منذ انتهاء أحداث الجزء الأول، يحاول الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدث واحد يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم في عوالم جديدة عليهم، ويضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.

وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داود، كريم قاسم، محمد ممدوح، خالد الصاوي، باسم سمرة، نسرين أمين، إياد نصار، ريم مصطفي، غادة عادل.