«اعرف بلدك».. طالب طب يروج للسياحة على «جروب الدفعة»

وقع طالب الطب في حب طبيعة الأقصر وأسوان، خاض تجربته وعاد يملأ بها صفحات «السوشيال ميديا» ويدعو أصدقاءه وزملاءه إلى شيئين، الأول زيارة المدن المصرية خاصة الأثرية والأخرى تشجيعهم على المشاركة في رحلات مبادرة «اعرف بلدك» التي تدعمها وزارة الشباب والرياضة، وقد نجح فيه مبتغاه.

طالب طب يروج للسياحة على «جروب الدفعة»

انبهر «محمد طارق»، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الطب البشري بجامعة كفر الشيخ، بالإرث الفرعوني في مدينتي الأقصر وأسوان، وراودته فكرة توثيق كل هذه المعالم، حتى يستطيع أنّ ينقل جمال الآثار المصرية للعالم أجمع.

الترويج للسياحة المصرية، كان الهدف الأول للشاب العشريني: «زُرت 10 أماكن في الأقصر وأسوان، يعني في الأقصر زُرت معبد الكرنك ومعابد البر الشرقي ومعابد البر الغربي وجزيرة الموز، وفي أسوان زُرت متحف النوبة والسد العالي ومتحف النيل ومعبد فيلة وجزيرة النباتات والقرية النوبية وغيرها من الآثار المصرية العظيمة اللي موجودة في البلدين، وقُلت لازم العالم كله يشوف جمال المناطق الأثرية، لأن حقيقى مصر أم الدنيا، وكان لازم أوثق الأماكن دي لأنها حاجة للتاريخ وكمان عشان أفرج أصحابي وزمايلي في الكلية لما أرجع عظمة بلدنا».

«محمد»: بقيت بوعّى زمايلي الطلاب إنهم يشاركوا في رحلات اعرف بلدك

تفاعل كبير حققه طالب الطب على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد عرض صور زيارته إلى مدينتي الأقصر وأسوان، وتبنى طالب الطب توعية زملائه برحلات مبادرة «اعرف بلدك» من خلال إطلاعهم على الصور التي قام بتصويرها خلال رحلته الأخيرة: «بقيت بوعّي زمايلي الطلاب إنهم يشاركوا في رحلات اعرف بلدك، وبفرّجهم على الصور الجميلة اللي صوّرتها، وناس كتير منهم قرّرت تشترك وتطلع الرحلة اللي جاية عشان تشوف عظمة أجدادنا المصريين بعد ما شافوا جمال الصور وتبادلت الصور معاهم عشان عايزين يحتفظوا بيها».