افتتاح معرض «أهلا رمضان» بمدينة بيلا في كفر الشيخ

افتتحت محافظة كفر الشيخ، اليوم، منفذا جديدا لمعارض «أهلاً رمضان» بمدينة بيلا، ضمن جهودها لنشر منافذ جديدة بجميع مراكز ومدن المحافظة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة، خاصة الأماكن الأكثر احتياجا.

افتتاح معرض «أهلا رمضان» بمدينة بيلا

أكد جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن معرض «أهلاً رمضان» بمدينة بيلا، يعد ضمن سلسة معارض «أهلاً رمضان» التي ستفتتحها المحافظة بكل المراكز والمدن، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير السلع الغذائية بأسعار اقتصادية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بتبكير إقامة معارض «أهلاً رمضان» هذا العام، واستمرارها حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وأشار المحافظ، إلى تكثيف جهود المحافظة لضبط أسعار السلع الغذائية والحيوية في الأسواق، والتصدي لكل وسائل الاحتكار، وتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية، موجها رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة، بالتوسع في إقامة الشوادر ومعارض السلع الغذائية في المناطق والأحياء الشعبية ذات الكثافة العالية، والقرى الأكثر احتياجا.

توفير جميع أنواع السلع والمواد الغذائية

تفقد أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، أقسام المعرض، بمشاركة عدد من كبرى الشركات وسلاسل بيع السلع الغذائية، حيث اطمئن على توافر جميع أنواع السلع والمواد الغذائية بجودة عالية، وتقديمها للمواطنين بأسعار أقل من المعروض بالسوق، لسد احتياجاتهم وأسرهم من السلع والمواد الغذائية.

وأشاد «غالي»، بالتعاون الجاد مع التجار والعارضين واستجابتهم لخفض الأسعار، مشددا على ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة، وعدم استغلال المواطنين.