رئيس «كفر الشيخ الأزهرية»: تفعيل دور مجلس الآباء في حدود المسموح

التقى الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، رؤساء ونواب مجالس الآباء للمعاهد الثانوية والإعدادية، اليوم، بمدرج ديوان المنطقة، لمناقشة إيجابيات ومعوقات العملية التعليمية، والعمل على حلها.

تفعيل دور مجلس الآباء بالمعاهد

جاءت محاور الاجتماع، حول كيفية تفعيل دور مجلس الآباء بالمعاهد في حدود المسموح به، دون التدخل المباشر في شؤون العمل الإداري والدراسي بالمعاهد، حيث أشار رئيس المنطقة، إلى أنّ تعامل ممثلي المجلس يكون من خلال عرض بعض المعوقات والمقترحات مع قيادة المعهد بمقر مكتبه، لتقريب وجهات النظر وطرح الحلول، دون التدخل في سير العمل الدراسي بداخل الفصول، للحفاظ على استقرار العملية التعليمية.

وخلال الاجتماع، طالب رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية، شيوخ المعاهد، بتفعيل دور الأنشطة والمسابقات الطلابية، وتيسير لغة الحوار الإيجابي بين المُعلم والطالب داخل الفصول، للتغلب على ظاهرة غياب بعض الطلاب بالمرحلة الثانوية.

كما تناول الاجتماع، متابعة ما تم تسجيله إلكترونيا باستمارات الشهادة الثانوية الأزهرية، والمطالبة بالتواصل مع الطلاب لسرعة إنجاز المتبقي، كما تم مناقشة ما تم تنفيذه من الأنشطة خلال فعاليات الترم الأول، حسب الخطط الموضوعة للأرصدة ومتابعة آلية الصرف لها.

وشهد فعاليات الاجتماع حسام فتوح حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة، والدكتور ياسر الوكيل، الوكيل الشرعي للمنطقة، ونائب رئيس مجلس الآباء بالمنطقة، كما حضر الاجتماع عدد من مديري المراحل التعليمية وموجهي عموم ومدير إدارة الامتحانات، وقام على الإعداد والتنظيم لإقامة الاجتماع إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة بقيادة زينب عبد الحميد، مديرة إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة، ومعاونة كل من محمد الجزار، وحنان الوكيل، أعضاء الإدارة.