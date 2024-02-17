«لو هتشتري موبايل جديد».. كود سحري يُظهر مواصفات الجهاز خلال ثوانٍ

الكثيرون يلجؤون إلى معرفة مواصفات الهاتف في ثوانٍ معدودة، خاصة عند شراء موبايل جديد، الأمر الذي يسهل عليهم معرفة إمكانياته، لتجنب خداع أصحاب المحلات في الكثير من الأحيان.

قد يبدو الأمر صعبًا، إلا أن هناك كودًا سحريًا، بمجرد إدخاله إلى الهاتف، يعرض لك قائمة كاملة بها كافة مواصفات الهاتف.

قد يجهل مستخدمو الهواتف معلومات ومواصفات الموبايل، لذا يساعد الكود الذي قدمه موقع «carlcare» في تسهيل معرفة جميع معلومات هاتفك، والتي تتضمن كل ما يتعلق بالبطارية وجميع العمليات التي تتم على الهاتف إلى جانب معلومات حول الوايفاي.

كود سحري يظهر مواصفات الجهاز خلال ثوانٍ

يمكنك بسهولة إدخال هذا الكود «*#*#4636#*#*» بمجرد إدخاله على لوحة الهاتف في ثوانٍ معدودة، يساعدك هذا الكود في الحصول على مجموعة من المعلومات، التي تسهل عليك أمر الشراء من عدمه.

إليك شرح للمعلومات التي يقدمها لك ذلك الكود السحري الذي قد يجهل فوائده الكثيرون:

- يظهر لك في رأس القائمة رقم الـ imei ثمّ رقم هاتفك.

- معلومات عن شبكة GSM المشترك فيها.

- إمكانية تعطيل أو تفعيل الشبكة في أي وقت.

- قائمة ثانية تتضمن معلومات عن بطارية هاتفك، وحالتها ثمّ حرارتها.

- قائمة ثالثة تظهر لك جميع الخدمات والتطبيقات التي تشتغل على هاتفك في خفاء.

- قائمة خاصة بالوايفاي ومنها يمكن معرفة معلومات حول الشبكة، وتعطيلها أو تفعيلها ثمّ خصائص أخرى.

يمكننا أيضًا أن نجد في هذا الرمز المخفي طريقة تكوين هاتفنا بحيث يتصل فقط بشبكات LTE في معدل البيانات، إذا أردنا الانتقال إلى علامة التبويب المفضلة WCDMA، وهناك حدد الخيار LTE فقط، حتى يمكنك اختيار نوع الشبكة التي تريدها.

قائمة إحصاءات الاستخدام

وتعرض تلك القائمة مجموعة التطبيقات، التي جرى استخدامها منذ لحظة استخدام الهاتف، وحتى تلك اللحظة، إذ تصنف هذه القائمة إلى 3 تسلسلات:

- التطبيق.

- آخر مرة تمّ استخدامه.

- وقت الاستخدام.

القائمة الأخيرة

يطلق على القائمة الأخيرة اسم «wifi information»، وينبثق منها 3 خيارات: على النحو التالي:

- wifi API

- wifi config

- wifi status

يعرض الخيار الأول بعض الخدمات الأخرى، التي من الممكن أن تقدمها لك شبكة الوايفاي، بين القائمة الثانية تظهر لك كل بعض الأمور المتعلقة بالوايفاي، والأخير حالة الوايفاي والشبكات التي قمت باستخدامها مؤخرًا.