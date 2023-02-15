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هل هاتفك مراقب؟.. أكواد تساعدك على التأكد من الأمر

كتب:

هاجر عمر
01:01 م | الأربعاء 15 فبراير 2023
المهندس أحمد طارق خبير أمن المعلومات

المهندس أحمد طارق خبير أمن المعلومات

قال المهندس أحمد طارق، خبير أمن المعلومات، إنّ هناك كودين يمكن من خلالهما التأكد من عدم مراقبة المتسللين لهاتف المستخدم بنظام الأندرويد، الرقم الأول هو *111* أي أرقام 111 تتوسط علامتي النجمة، ثم يتم الاتصال.

أكواد تكشف إذا كان الهاتف مراقبًا 

والكود الثاني هو *1234* أي أرقام 1234 تتوسط علامتي النجمة، ثم يتم الاتصال، كاشفًا أنه إذا ظهرت رسالة بأن الاتصال خاطئ، فمعنى ذلك أن الهاتف ليس مراقبًا، أما إذا ظهر برنامج فهو دليلًا على أن الهاتف كان مراقبًا صوت وصورة ومكالمات.

وأضاف «طارق» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أيو جمال الدين ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، أن هناك العديد من البرامج المنتشرة المخفية داخل الهاتف، قد يكون الشخص أنزلها دون قصد عن طريق الضغط على لينكات وهمية، أو أنزلها شخص آخر على الهاتف، وتعمل هذه الأكواد على إظهار تلك البرامج.

إلغاء تثبيت برامج التجسس

وأشار خبير أمن المعلومات، إلى أنه في حال ظهر البرنامج بعد طلب الكود على الهاتف، يمكن للشخص الضغط على علامة الثلاث نقاط التي تظهر أعلى البرنامج، ثم الضغط على إلغاء التثبيت لهذا البرنامج.

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