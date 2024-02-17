رشا مهدي تروج لمسلسل «سر إلهي»: «دعواتكم ويارب يعجبكم»

روّجت الفنانة رشا مهدي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» لمسلسل «سر إلهي»، والمقرر مشاركته في ماراثون دراما رمضان 2024.

وشاركت رشا مهدي البوستر الدعائي الذي يحمل صورتها معلقة: توكلنا على الله مسلسل سر إلهي رمضان 2024، تأليف أمين جمال، إخراج وتصوير رؤوف عبدالعزيز، دعواتكم ويارب يعجبكم.

أبطال مسلسل سر إلهي

مسلسل «سر إلهي» من بطولة روجينا، أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، أحمد بدير، ميمي جمال، أحمد سلامة، محسن منصور، مي سليم، رشا مهدي، مراد مكرم، محمود حجازي، مريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.