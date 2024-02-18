أماكن أوكازيون الملابس الشتوي في محافظة الشرقية.. الأسعار تبدأ من 70 جنيها

يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة أماكن أوكازيون الملابس الشتوي في محافظة الشرقية، بالتزامن مع اقتراب انتهاء موسم الشتاء، وبدء عرض الملابس الصيفي، ضمن معروضات عيد الفطر المبارك.

تخفيضات على أسعار الملابس

وقال مصدر بمديرية التموين بمحافظة الشرقية، إنه يتم تنظيم عدة أوكازيونات للملابس الشتوي، خلال الفترة الحالية، حيث بدأت العديد من المحلات التجارية والأسواق الشعبية عمل التخفيضات على الملابس السنوية، وتشهد هذه المناطق حالة رواج وإقبال من قبل المواطنين الذين يبحثون عن أرخص الأسواق والأسعار.

وأوضح أن وزارة التموين أعلنت عن بدء الأوكازيون الشتوي 2024 منذ 5 فبراير الجاري ولمدة شهر، على أن يكون لكل محل أسبوعين، وإتاحة الحرية لأصحاب المحلات في تحديد نسبة الخصم، ويلتزمون بالإعلان عن الأسعار.

أماكن أوكازيون الملابس الشتوي في محافظة الشرقية

وأشار المصدر الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن من أبرز المناطق التي يوجد فيها أوكازيونات للشتاء، «شارع البوستة، ومولد النبي، والمحطة» بمدينة الزقازيق، حيث تتوافر الملابس الشتوية لجميع الفئات والأعمار حريمي ورجالي وأطفال:.

- الأسعار تبدأ من 70 جنيها للتشيرت.

- 350 جنيها للجاكيت.

- 500 جنيه بالطو حريمي.

- بلوفرات تبدأ من 200 جنيه رجالي.

- بلوزة حريمي 250 جنيها.

- تونك حريمي 300 جنيه، كما يوجد ملابس أطفال القطعة تبدأ من 85 جنيها.

وأضاف أن هناك العديد من المحلات في مختلف المدن تشارك في الأوكازيون، وتطرح الملابس والأحذية بأسعار مخفضة ومنها المحلات بالحسينية وفاقوس بلبيس وغيرها.