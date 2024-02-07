أسعار الملابس في الأوكازيون الشتوي.. «إلحق الفرصة واشتري»

ينتظر المواطنون انطلاق مواسم التخفيضات مع نهاية كل فصل، لشراء الملابس بأسعار مناسبة لهم، ومنذ يومين انطلق الأوكازيون الشتوي 2024، وفقا لما أعلنت عنه وزارة التموين والتجارة الداخلية، وكشفت الغرفة التجارية بالقاهرة انطلاق موسم التخفيضات في المحال والمتاجر على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات.

نسبة التخفيضات على أسعار الملابس في الأوكازيون الشتوي تصل إلى 70% في بعض المحال، الملابس والأحذية، لذا طالبت الغرفة التجارية بالقاهرة في بيان لها المواطنين باستغلال فرصة هذه التخفيضات وشراء كل احتياجاتهم من الملابس.

أسعار الملابس في الأوكازيون الشتوي

هذا الأوكازيون الشتوي يستمر في تقديم تخفيضات كبيرة حتى مطلع مارس المقبل، لإتاحة الفرصة للمواطنين للشراء في الوقت الذي يناسبهم، وشهدت الكثير من الأسواق المفتوحة والشعبية والمحال الكبرى إقبالا من جانب المواطنين من أجل شراء الملابس الشتوية، والتي تختلف أسعارها وفقا للمكان، ووفقا لجودة الملابس والخامات والماركة الخاصة بها.

وفيما يلي ترصد «الوطن» أسعار الملابس الشتوي لموسم شتاء 2023- 2024 في الأسواق، وفقا لجولة قامت بها «الوطن» في الأسواق المختلفة.

أماكن شراء الملابس الشتوي بأسعار مخفضة

-شارع فيصل بالجيزة وشارع العريش وضياء بمنطقة الهرم، ويصل متوسط أسعار الجواكت به إلى نحو 1500 جنيه، بينما تصل أسعار البلوفرات إلى 600 جنيه.

- سوق الجيزة في ميدان الجيزة يصل متوسط سعر الجاكت به إلى نحو 1000 جنيه، فيما يكون متوسط أسعار البلوفرات 400 جنيه.

- وكالة البلح، بوسط القاهرة، هي منطقة تتميز بانخفاض أسعارها ووجود براندات مختلفة بها، حيث يصل متوسط سعر الجاكت بها إلى نحو 400 جنيه.

- سوق الغورية، بمنطقة الجمالية، يمكن شراء الملابس والأقمشة منه بتخفيضات تصل إلى 40%.

- سوق الموسكي، بجوار شارع المعز، وهو أحد أهم الأسواق الشعبية بالقاهرة والذي يحتوي على ملابس خاصة بالعرائس ويعرف بالزحام وإقبال من يريدون الزواج عليه لشراء منه مستلزماتهم المختلفة، ويكون متوسط الملابس الداخلية نحو 100 جنيه والبجامات 300 جنيه.

- منطقة وسط البلد بالقاهرة، ويوجد بها محال وماركات وبراندات شهيرة مختلفة ويختلف أسعار الملابس الشتوي بها وفق كل ماركة، فيصل متوسط سعر الجاكت إلى نحو 2000 جنيه.

أسعار الملابس الشتوي في المحلات الكبرى

تختلف أسعار الملابس الشتوي للرجال والبنات وتبدأ الأسعار من 200 جنيه للقطعة.

- فستان صوف يبدأ من 300 جنيه.

- بلوفر صوف يبدأ من 200 جنيه.

- جاكيت جلد أطفال يبدأ من 500 جنيه، وللكبار 800 جنيه.

- بنطلون قطيفة أطفال يبدأ من 200 جنيه.

- التيشرت يبدأ من 160 جنيها.

- بيجامات قطيفة حريمي تبدأ من 500 جنيه.

- بيجامات ِأطفال تبدأ من 300 جنيه.

- دفاية بجامة تبدأ من 200 جنيه.

- ترنج رجالي يبدأ من 500 جنيه.

وهناك أشخاص يبيعون الملابس أمام المحال ويجلسون في الشوارع ويعرفون بانخفاض أسعارهم وتبدأ أسعار القطعة من 100 جنيه، والجواكت الجلدية من 150 جنيها للأطفال و350 جنيها للكبار، وملابس «البيت» من 150 جنيها.