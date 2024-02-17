أماكن ومواعيد انقطاع المياه عن مناطق في محافظة الأقصر غدا الأحد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، قطع المياه عن عدة مناطق في المدينة لقيام الشركة بأعمال إحلال وتجديد خطوط مياه بشارع يوسف.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، عن انقطاع خدمة المياه في عدة مناطق بالمحافظة بالتزامن مع أعمال الإحلال والتجديد لعدد من الخطوط غدا الأحد من الساعة 10 صباحا حتى 1 ظهرا لمدة 3 ساعات.

أماكن انقطاع المياه بالأقصر

وكشفت الشركة في بيان لها اليوم عن أماكن انقطاع المياه داخل مدينة الاقصر، وهي شارع يوسف حسن من الكباش غربا بجوار فندق أميليو حتى المكتبة الإسلامية شرقا، وشارع الراهبات الموازي لشارع يوسف حسن، وشارع الضرائب القديمة بجوار مسجد الحاج منصور.

ووجهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر نصائح للمواطنين والمؤسسات، بتوفير احتياجاتهم من المياه وقت انقطاع الخدمة، وسرعة التواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن 125 في حالة الطوارئ.

كما أعلنت عن توافر عدد من السيارات لتوفير مياه صالحة للشرب، يمكن للمواطنين في المناطق المتأثرة، التواصل معها حال طلبها غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام 125، ومن أي هاتف على الأرقام التالية - 0952282406- 0952284116 -01147999752.