شهدت أسعار اللحوم في معارض أهلا رمضان 2024 بمحافظة كفر الشيخ، تخفيضات كبيرة، إذ أتاحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمحافظة، منافذ لبيع اللحوم، وذلك ضمن معارض أهلاً رمضان على مستوى المحافظة، بجانب إتاحة السلع الغذائية الأخرى مثل الأرز والسكر والمكرونة والياميش.

أسعار اللحوم في معارض أهلا رمضان 2024 بكفر الشيخ

وأكد مصدر مسؤول بمديرية التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، لـ«الوطن»، أنّ أسعار اللحوم في معارض أهلا رمضان 2024 بمحافظة كفر الشيخ، تتراوح بين 350 إلى 375 جنيها، إضافة لتوافر اللحوم المجمدة والمبردة ومصنعات اللحوم من كبرى الشركات المصرية بأسعار مخفضة.

وأوضح، أنّ أسعار اللحوم في معارض أهلاً رمضان 2024 بمحافظة كفر الشيخ، في متناول الجميع، وهناك إقبال كبير من المواطنين على الشراء، نظراً للتخفيضات التي وصلت إلى 30%، على المواد الغذائية والسلع التي يحتاجها المواطنون، لافتاً إلى أنّه جرى افتتاح معارض أهلاً رمضان بمركزي قلين وبيلا وجار افتتاح عدد آخر من المعارض بمراكز ومدن المحافظة.

توفير السلع الغذائية بمعارض أهلاً رمضان 2024

جدير بالذكر أنّه جرى توفير العديد من السلع الغذائية بمعارض أهلاً رمضان 2024، ومنها: «اللحوم البلدية - اللحوم المجمدة - الدواجن - البيض - المخللات - الزيوت - ياميش رمضان - الجبن ومشتقات الألبان - الأرز - المكرونة - العسل»، وغيرها من المنتجات التي يحتاجها كل بيت مصري.