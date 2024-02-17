نتنياهو ينتقد موقف أمريكا من عملية رفح.. هل وصلا إلى خلاف حقيقي؟

قال رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي، إن «من يقف بوجه العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية يريدنا أن نخسر الحرب»، مشيرًا إلى الخلاف بينه وبين الإدارة الأمريكية، قائلًا: «نعمل مع واشنطن لكننا لا نتفق مع الإدارة الأمريكية فى كل الأمور».

محمد العالم، باحث متخصص في الشأن الأمريكي، قال في تصريحات لـ«الوطن»، إن العلاقة بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو متوترة من قبل أحداث السابع من أكتوبر، وتؤكدها عدم زيارة «نتنياهو» لواشنطن أو توجيه أي دعوة له خلال فترة حكم «بايدن».

واشنطن تفقد مصداقيتها الإعلامية

وأشار «العالم» إلى أن واشنطن تريد تهدئة الأمور في قطاع غزة وترى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تكبد خسائر كبيرة، كما تفقد مصداقيتها الإعلامية بسبب الضوء الأخضر الذي أعطته لدولة الاحتلال في عملياتها العسكرية بغزة: «واشنطن تريد أن تحد من حجم العمليات والضحايا لأنها عالميًا تعتبر شريكا في الأمر».

«نتنياهو» والسعي إلى أهداف خاصة

وأكد الباحث في الشأن الأمريكي، أن «نتنياهو» يسعى إلى أهداف سياسية خاصة، أبرزها مد أمد الحرب حتى لا يتم الإطاحة به وتقديمه للمحاكمة، مضيفًا أن هناك شكوك في مساعيه داخل إسرائيل.

العملية العسكرية في رفح الفلسطينية تزيد الخلاف

ووفقًا لـ«العالم»، تعمقت وزادت الخلافات بين الإدارتين بسبب العملية العسكرية في رفح الفلسطينية، لأنها لو حدثت، من الممكن أن يتطور الأمر إلى حرب إقليمية وليس من صالح واشنطن معاداة كل الأطراف لصالح حكومة «نتنياهو».

أيمن الرقب يصف تصريحات «نتنياهو» بابتزاز واشنطن

تصريحات بنيامين نتنياهو، وصفها الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، قائلًا لـ«الوطن» أنها «محاولة ابتزاز»، وأن رئيس وزراء الاحتلال يعلم جيدًا أهمية إسرائيل لدى واشنطن والرئيس الأمريكي لذلك يعمل على ابتزازها، مشيرًا إلى أن الخلاف بينهما لا يعني وجود خلاف كبير بين الدولتين.

وأثار «الرقب» إلى خلاف سابق وقع بين فترة الرئيس الأسبق باراك أوباما وبنيامين نتنياهو، رغم أن واشنطن اعتمدت حينها صرف 38 مليار دولار لصالح دولة الاحتلال، قائلًا: «الدولة العميقة هي التي تحكم، من يأتي للبيت الأبيض يتغير دون تأثير حقيقي على طبيعة العلاقة بين واشنطن وتل أبيب، وإسرائيل هي دولة وظيفية».