نشترى ولا نبيع؟.. توقعات الخبراء لسوق الذهب خلال الفترة المقبلة

حالة من التذبذب السعري شهدتها أسعار الذهب في الأسواق مؤخرا، غير أنّ الأسعار باتت مستقرة إلى حد كبير، ما دفع عددا من المواطنين لسؤال «هل نشتري أم نبيع الذهب، وما هو الوقت الأمثل للشراء؟».

وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات الثمينة في اتحاد الصناعات، إنّ أسعار الذهب مستقرة إلى حد كبير، والسعر بات في طريقة للاستقرار بعد حالة تذبذب خلال الفترة الماضية.

وأضاف واصف لـ«الوطن»، أنّه لا يوجد وقت أفضل لشراء الذهب، حيث يعود اختيار الوقت الأمثل للشراء للمشتري نفسه ومدى حاجته للشراء، لافتا إلى أنّ الذهب أحد أنواع الاستثمارت طويلة الأمد التي لا يجوز شرائها ثم بيعها بعد فترة قصيرة.

وأكد الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب وعضو الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، أنّ الاستثمار في الذهب يحتاج إلى شرائه ثم بيعه بعد فترة من عملية الشراء حال رغب الفرد في الاستثمار به، مشيرا إلى أنّ الذهب أحد أنواع الاستثمار طويل الأمد وليس استثمارا على المدى القصير.

وأضاف فرج لـ«الوطن»، أنّ سعر الذهب قد ينخفض، وسوق الذهب شهد حالة من الااستقرار بفضل زيادة الطلب على المشغولات الذهبية، مع وجود نقص بسيط في المعروض، الأمر الذي استغله بعض التجار لزيادة السعر، كما أنّ تلك الزيادة التي شهدها سعر الذهب كانت مبالغا بها ولم تكن حقيقية، ما دفع سعر الذهب إلى الهبوط ثم الاستقرار في الفترة الحالية.

أسعار الذهب اليوم

وشهدت الساعات الأولى من التعاملات الصباحية أمس ثباتا في سعر الذهب بمحال الصاغة، لكن وقبيل ساعات بسيطة من غلق السوق شهد سعر الذهب تراجعا بقيمة 40 جنيها في أغلب الأعيرة خاصة عيار 21، حسب ما أعلنت الشعبة العامة للذهب اليوم، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 قيمة 3595 جنيها بانخفاض 40 جنيهًا دون إضافة الضريبة أو المصنعية.