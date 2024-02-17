انخفاض مفاجئ في سعر الذهب بالتعاملات المسائية.. عيار 21 يخسر 40 جنيها

شهد سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم السبت، انخفاضًا مفاجئًا في الأسواق، بعد حالة من الاستقرار النسبي، التي سادت أسعار المعدن الأصفر على مستوى الجمهورية، خلال الفترة الماضية.

الذهب عيار 21 يخسر 40 جنيهًا

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم ما قيمته 3635 جنيهًا للشراء، غير أنه وبعد الانخفاض سجل 3595 جنيهًا للجرام، دون إضافة ضريبة المصنعية، ليخسر 40 جنيهًا من قيمته.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في محال الصاغة، وفقًا لآخر تحديث خاص بأسعار الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر، نحو 4114 جنيهًا، بعدما سجل قبل قليل نحو 4154 جنيهًا للشراء، دون إضافة المصنعية.

أمّا عن سعر الذهب عيار 21 فقد سجل مبلغ 3595 جنيهًا للجرام الواحد كسعر الشراء، دون إضافة المصنعية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر، ما قيمته 3115 جنيهًا للشراء، دون إضافة المصنعية.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر، عند 2430 جنيهًا للشراء، دون مصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

وشهد سعر الجنيه الذهب اليوم السبت بمصر استقرارًا ملحوظًا، مسجلًا نحو 29080 جنيهًا للشراء، بينما سجلت سعر الأونصة نحو 2003 دولارات للشراء.