سعر جرام الذهب الآن في الأسواق وعيار 21 بالتعاملات المسائية

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت في الأسواق، حالة من الاستقرار النسبي في أسعار المعدن الأصفر على مستوى الجمهورية خلال الفترة الحالية، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم ما قيمته 3635 جنيها للشراء، دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في محال الصاغة، وفق آخر التحديثات الخاصة بالأسعار المعلنة من جانب الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب في مصر

- وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر ما قيمته الـ4154 جنيهًا للشراء، دون إضافة المصنعية.

- أما عن سعر جرام الذهب عيار 21 فقد سجل مبلغ الـ3635 جنيهًا للجرام الواحد كسعر الشراء، دون إضافة المصنعية.

- أما عن سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر فقد سجل ما قيمته 3115 جنيهًا للشراء، دون إضافة المصنعية.

- واستقر سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر، إذ سجل جرام الذهب منه نحو 2430 جنيهًا للشراء، دون مصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت بمصر استقرارًا ملحوظًا، مسجلًا نحو 29080 جنيهًا للشراء، بينما سجلت سعر الأونصة نحو 2003 دولارات للشراء.