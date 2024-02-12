بعد انخفاض أسعاره.. هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟

قال الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب وعضو الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية إنَّه يجب شراء الذهب وبيعه بعد فترة زمنية حال رغبة الاستثمار فيه، لأن الذهب يعد أحد أنواع الاستثمار طويل الأمد.

وأضاف مستشار وزير التموين لـ«الوطن» أنَّ أسعار الذهب قد تشهد انخفاضًا خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنَّ سوق الذهب المصرية شهدت حالة من عدم الاستقرار الفترة الماضية بسبب زيادة الطلب، الأمر الذي استغله بعض التجار لزيادة السعر، غير أن تلك الزيادة كانت مبالغًا فيها ولم تكن حقيقية، الأمر الذي دفع سعر الذهب إلى الهبوط والاستقرار خلال الفترة الحالية.

أسعار الذهب اليوم

شهدت الساعات الأولى من التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 12-2-2024، تراجعا في أسعار الذهب في محال الصاغة بعد فترة من الثبات السعري فيه، ذلك بحسب ما أعلنته الشعبة العامة للذهب خلال اليوم، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 3 آلاف و600 جنيه بانخفاض 50 جنيهًا دون إضافة الضريبة أو المصنعية، إذ شهد سعر الذهب خلال اليومين الماضيين تراجعا وصل إلى 250 جنيهًا في الأسواق ومحال الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الاثنين مع بداية التعاملات الصباحية 4 آلاف و171 جنيهًا دون إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجَّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين مع بداية التعاملات الصباحية في محال الصاغة، 3 آلاف و650 جنيهًا قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما وعن سعر جرام الذهب عيار 18 فقد سجَّل ثباتًا سعريًا بعدما جرى تقييمه بـ3 آلاف و128 جنيهًا في بداية التعاملات الصباحية.