اقرأ في عدد الوطن غدا: «الزيتون».. رحلة «الذهب الأخضر» من المزرعة إلى المعصرة

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «مدبولى»: تقديم حزمة حوافز للموظفين المنتقلين للعمل بـ«العاصمة الإدارية»

- رئيس الوزراء يتفقد الموقف التنفيذى للوحدات السكنية بمشروع «زهرة العاصمة» بمدينة بدر

- «التموين»: توفير سلع مخفضة للمواطنين بـ«أهلاً رمضان»

- التخفيضات تصل إلى 30%.. و«المصيلحى»: الوزارة ستشارك بـ30 شركة تابعة و146 شادراً

- إسرائيل تواصل قصف «غزة» وتحاصر مستشفى ناصر .. وتقتحم مناطق برام الله

- «حماس»: لن نرضى بأقل من الوقف الكامل للحرب وانسحاب الاحتلال

- المرحلة الأولى من «الموجة 22»: إزالة 6182 تعدياً على أملاك الدولة

الصفحة الثانية

- «الزيتون» رحلة «الذهب الأخضر» من المزرعة إلى المعصرة

- 60 مليون شجرة.. ومصر الأولى عالمياً فى إنتاج زيتون المائدة

- «النوبارية وشمال سيناء ومطروح والبحيرة والإسماعيلية والفيوم» أهم المناطق المزروعة.. واستنباط 11 صنفاً جديداً قادرة على تحمل تغير المناخ

- «السنطاوى»: معوقات النهوض بالزيتون محدودة ونستطيع تخطيها لتحقيق طفرة فى الإنتاج والتصدير.. و«حسن»: خطة للتوسع فى زراعته لإنتاج الزيت

- الزيتون فى مصر

الصفحة الثالثة

- «جمع الزيتون».. من هنا يبدأ تحديد كمية المحصول وجودته

- «الخولى»: يجب إنشاء مدرسة لتعليم الحصاد.. و«ليلة»: هناك ضوابط ينبغى اتباعها مع العمال.. ويتم وضع المحصول فى أماكن مظللة ومعدة خصيصاً للثمار

- مزارعو الفيوم يجمعون المحصول على أنغام «زيتون بلادى»

- أحد المزارعين: الحصاد يبدأ من 6 صباحاً حتى 4 عصراً وبعدها تبدأ عمليات الفرز والتخليل

- مزارع سيناء.. الأكثر ربحاً فى المشروعات الزراعية

- «الزراعة والمحافظة» تمدان القرى والتجمعات فى مدن رفح والشيخ زويد والعريش بأكثر من 50 ألف شتلة

- معصرة مطروح.. زيت أورجانيك.. وعصر على البارد

- «يوسف»: المعصرة تعمل بطاقة إنتاجية 250 كيلوجراماً فى الساعة

- أستاذ الزراعة: 90% من الإنتاج لـ«التخليل».. ويجب التركيز على «أصناف الزيت» لأهميتها الاقتصادية

- مستخلص أوراقه يمنع تكاثر الفيروسات.. وأنتجت صنفاً فى «زراعة القاهرة» سميته «كايرو 7» يمكنه الهروب من الموجات الحارة عبر التزهير مبكراً

الصفحة الرابعة

- أصول وودائع وقروض البنوك تواصل النمو فى مؤشرات على قوة القطاع المصرفى المصرى

- «المركزى»: ارتفاع الأرصدة إلى 2.61 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضى.. وزيادة ملحوظة فى استثمارات الأجانب بأذون الخزانة

- «الأهلى ومصر» يجذبان 642 مليار جنيه من الشهادات مرتفعة العائد

- «البلاتينية» تجمع 415 ملياراً.. و«طلعت حرب» 227 عبر شبكة الفروع والموبايل البنكى

- دراسة: البنك الزراعى يدعم مزارعى قصب السكر بمليارى جنيه وتسوية مديونيات الفلاحين الصفحة الخامسة

- بنك البركة يوقع اتفاقية تعاون مع «ماستر كارد» لتعزيز التجربة المصرفية فى مصر

- سوق الإعلانات فى مصر تواصل النمو خلال عام 2023

الصفحة الخامسة

- منتج مصرفى جديد لبنك القاهرة بدوريات صرف متعدّدة

- شركة التعمير والإسكان للاستثمار العقارى تعزّز مكانتها بإطلاق «SQ1» فى القاهرة الجديدة

- «المصرف المتحد» يُثرى تجربته الرقمية بإطلاق «شات بوت»

- «القاضى»: هذه التقنية أثبتت فاعليتها عالمياً على الصعيد الداخلى للمؤسسات والعملاء والجمهور المستهدف

- «الإمارات دبى» و«أليانز» يجدّدان الشراكة فى مجال التأمين البنكى

- «كريدى أجريكول»: 22% نمواً فى القروض عام 2023

- «طاقة» تشارك فى معرض «إيجبس 2024» غداً

- مشروع سكنى جديد فى «زايد» على 144 فداناً

الصفحة السادسة

- «الرعاية الصحية» تبدأ تقييم الأداء فى محافظات التأمين الصحى الشامل

- «السبكى»: علينا مسئولية كبيرة لتطوير مفهوم الرعاية فى مصر.. و«التلوانى»: اعتماد معايير دولية بمنشآت الهيئة لاستقطاب الوافدين الأجانب وتقديم خدمة متميزة

- انطلاق الأسبوع التدريبى الـ28 فى سقارة بتنفيذ 6 دورات

- «آمنة»: نهتم بتدريب العاملين بالمحليات.. ونسعى لخلق جيل جديد من القيادات الشابة لمواجهة التحديات

- «مكافحة الإدمان»: تقديم خدمات علاجية لـ177 ألف مريض

- «عثمان»: تراجع التعاطى بين سائقى الحافلات المدرسية.. وتدريب 14600 متعافٍ على حرَف مهنية

- «التحالف الوطنى» يفتح «باب رزق» لتشغيل السيدات فى 6 أكتوبر

- المشروع يتضمّن تصنيع الملابس والحقائب بأيدى العاملات ويقدم خدمات ثقافية واجتماعية للأطفال

- وكيل «خارجية الشيوخ»: زيارات زعماء العالم لمصر تنعش التبادل التجارى مع دولهم

- «القاهرة وبرازيليا» لديهما القدرة على إصلاح الحوكمة الدولية.. ونأمل بتعزيز التعاون السياحى مع تركيا

الصفحة السابعة

- ضربة جديدة.. الأهلى يفقد خدمات «ديانج» بسبب جراحة فى الركبة.. و«كولر» يبرر التعادل أمام بلوزداد

- الإثارة تتواصل.. دورى Nile.. إنبى يواجه سموحة.. وزد ضيفاً على «البنك».. وصدام بين بيراميدز والاتحاد

- فرمان برتغالى.. الزمالك ينهى استعداده للقاء الإسماعيلى و«منسى وحمدى» ينتظمان فى التدريبات

- مطاردة فرنسية لـ«مو».. «صلاح» يدخل حسابات باريس سان جيرمان.. وريال مدريد يضع شروطه مع «مبابى»

الصفحة الثامنة

- «اعرف بلدك».. طالب طب يروج للسياحة على «جروب الدفعة»

- «السوشيال ميديا» فى مرمى نيران «دراما رمضان».. خير «البهجة» وشر «محارب»

- على نار «الكنكة».. كب كيك «إيمان» مش للأكل: شموع للعرسان

- فى مقهى الرسم.. الكافيه «كرتون» والزبائن «حقيقية»