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اقرأ في عدد الوطن غدا: «الزيتون».. رحلة «الذهب الأخضر» من المزرعة إلى المعصرة

كتب:

أحمد العانوسي
07:58 م | السبت 17 فبراير 2024
الصفحة الأولى من عدد الوطن غدًا

الصفحة الأولى من عدد الوطن غدًا

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «مدبولى»: تقديم حزمة حوافز للموظفين المنتقلين للعمل بـ«العاصمة الإدارية» 

- رئيس الوزراء يتفقد الموقف التنفيذى للوحدات السكنية بمشروع «زهرة العاصمة» بمدينة بدر

- «التموين»: توفير سلع مخفضة للمواطنين بـ«أهلاً رمضان»

- التخفيضات تصل إلى 30%.. و«المصيلحى»: الوزارة ستشارك بـ30 شركة تابعة و146 شادراً 

- إسرائيل تواصل قصف «غزة» وتحاصر مستشفى ناصر .. وتقتحم مناطق برام الله 

- «حماس»: لن نرضى بأقل من الوقف الكامل للحرب وانسحاب الاحتلال 

- المرحلة الأولى من «الموجة 22»: إزالة 6182 تعدياً على أملاك الدولة

الصفحة الثانية 

- «الزيتون» رحلة «الذهب الأخضر» من المزرعة إلى المعصرة

- 60 مليون شجرة.. ومصر الأولى عالمياً فى إنتاج زيتون المائدة

- «النوبارية وشمال سيناء ومطروح والبحيرة والإسماعيلية والفيوم» أهم المناطق المزروعة.. واستنباط 11 صنفاً جديداً قادرة على تحمل تغير المناخ

- «السنطاوى»: معوقات النهوض بالزيتون محدودة ونستطيع تخطيها لتحقيق طفرة فى الإنتاج والتصدير.. و«حسن»: خطة للتوسع فى زراعته لإنتاج الزيت

- الزيتون فى مصر

الصفحة الثالثة

- «جمع الزيتون».. من هنا يبدأ تحديد كمية المحصول وجودته

- «الخولى»: يجب إنشاء مدرسة لتعليم الحصاد.. و«ليلة»: هناك ضوابط ينبغى اتباعها مع العمال.. ويتم وضع المحصول فى أماكن مظللة ومعدة خصيصاً للثمار

- مزارعو الفيوم يجمعون المحصول على أنغام «زيتون بلادى»

- أحد المزارعين: الحصاد يبدأ من 6 صباحاً حتى 4 عصراً وبعدها تبدأ عمليات الفرز والتخليل

- مزارع سيناء.. الأكثر ربحاً فى المشروعات الزراعية

- «الزراعة والمحافظة» تمدان القرى والتجمعات فى مدن رفح والشيخ زويد والعريش بأكثر من 50 ألف شتلة

- معصرة مطروح.. زيت أورجانيك.. وعصر على البارد

- «يوسف»: المعصرة تعمل بطاقة إنتاجية 250 كيلوجراماً فى الساعة

- أستاذ الزراعة: 90% من الإنتاج لـ«التخليل».. ويجب التركيز على «أصناف الزيت» لأهميتها الاقتصادية

- مستخلص أوراقه يمنع تكاثر الفيروسات.. وأنتجت صنفاً فى «زراعة القاهرة» سميته «كايرو 7» يمكنه الهروب من الموجات الحارة عبر التزهير مبكراً

الصفحة الرابعة

- أصول وودائع وقروض البنوك تواصل النمو فى مؤشرات على قوة القطاع المصرفى المصرى

- «المركزى»: ارتفاع الأرصدة إلى 2.61 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضى.. وزيادة ملحوظة فى استثمارات الأجانب بأذون الخزانة

- «الأهلى ومصر» يجذبان 642 مليار جنيه من الشهادات مرتفعة العائد

- «البلاتينية» تجمع 415 ملياراً.. و«طلعت حرب» 227 عبر شبكة الفروع والموبايل البنكى

- دراسة: البنك الزراعى يدعم مزارعى قصب السكر بمليارى جنيه وتسوية مديونيات الفلاحين الصفحة الخامسة

- بنك البركة يوقع اتفاقية تعاون مع «ماستر كارد» لتعزيز التجربة المصرفية فى مصر

- سوق الإعلانات فى مصر تواصل النمو خلال عام 2023

الصفحة الخامسة

- منتج مصرفى جديد لبنك القاهرة بدوريات صرف متعدّدة

- شركة التعمير والإسكان للاستثمار العقارى تعزّز مكانتها بإطلاق «SQ1» فى القاهرة الجديدة

- «المصرف المتحد» يُثرى تجربته الرقمية بإطلاق «شات بوت»

- «القاضى»: هذه التقنية أثبتت فاعليتها عالمياً على الصعيد الداخلى للمؤسسات والعملاء والجمهور المستهدف

- «الإمارات دبى» و«أليانز» يجدّدان الشراكة فى مجال التأمين البنكى

- «كريدى أجريكول»: 22% نمواً فى القروض عام 2023

- «طاقة» تشارك فى معرض «إيجبس 2024» غداً

- مشروع سكنى جديد فى «زايد» على 144 فداناً

الصفحة السادسة

- «الرعاية الصحية» تبدأ تقييم الأداء فى محافظات التأمين الصحى الشامل

- «السبكى»: علينا مسئولية كبيرة لتطوير مفهوم الرعاية فى مصر.. و«التلوانى»: اعتماد معايير دولية بمنشآت الهيئة لاستقطاب الوافدين الأجانب وتقديم خدمة متميزة

- انطلاق الأسبوع التدريبى الـ28 فى سقارة بتنفيذ 6 دورات

- «آمنة»: نهتم بتدريب العاملين بالمحليات.. ونسعى لخلق جيل جديد من القيادات الشابة لمواجهة التحديات

- «مكافحة الإدمان»: تقديم خدمات علاجية لـ177 ألف مريض

- «عثمان»: تراجع التعاطى بين سائقى الحافلات المدرسية.. وتدريب 14600 متعافٍ على حرَف مهنية

- «التحالف الوطنى» يفتح «باب رزق» لتشغيل السيدات فى 6 أكتوبر

- المشروع يتضمّن تصنيع الملابس والحقائب بأيدى العاملات ويقدم خدمات ثقافية واجتماعية للأطفال

- وكيل «خارجية الشيوخ»: زيارات زعماء العالم لمصر تنعش التبادل التجارى مع دولهم

- «القاهرة وبرازيليا» لديهما القدرة على إصلاح الحوكمة الدولية.. ونأمل بتعزيز التعاون السياحى مع تركيا

الصفحة السابعة

- ضربة جديدة.. الأهلى يفقد خدمات «ديانج» بسبب جراحة فى الركبة.. و«كولر» يبرر التعادل أمام بلوزداد

- الإثارة تتواصل.. دورى Nile.. إنبى يواجه سموحة.. وزد ضيفاً على «البنك».. وصدام بين بيراميدز والاتحاد

- فرمان برتغالى.. الزمالك ينهى استعداده للقاء الإسماعيلى و«منسى وحمدى» ينتظمان فى التدريبات

- مطاردة فرنسية لـ«مو».. «صلاح» يدخل حسابات باريس سان جيرمان.. وريال مدريد يضع شروطه مع «مبابى»

الصفحة الثامنة

- «اعرف بلدك».. طالب طب يروج للسياحة على «جروب الدفعة»

- «السوشيال ميديا» فى مرمى نيران «دراما رمضان».. خير «البهجة» وشر «محارب»

- على نار «الكنكة».. كب كيك «إيمان» مش للأكل: شموع للعرسان

- فى مقهى الرسم.. الكافيه «كرتون» والزبائن «حقيقية»

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بقلم أحمد العانوسي