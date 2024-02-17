لمدة يومين.. قافلة طبية مجانية بقرية غرب تيرة في كفر الشيخ

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، إطلاق قافلة طبية مجانية بقرية غرب تيرة التابعة لمركز الحامول، على مدار يومي السبت والأحد 17 و18 فبراير الجاري، لتقديم الخدمات الطبية بالمجان لأهالي القرية والقرى المجاورة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

إطلاق قافلة طبية مجانية بقرية غرب تيرة على مدار يومين

وقال الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنّه تم إطلاق قافلة طبية مجانية بقرية غرب تيرة التابعة لمركز الحامول، يومي السبت والأحد 17 و18 فبراير الجاري، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان.

وأكد «شقوير»، أنّ القافلة الطبية ستواصل عملها على مدار يومين متتاليين وستقوم بتوقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج مجانًا في عدد من التخصصات الطبية، ومنها: «النساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والأطفال، والباطنة، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، وخدمات الأشعة والتحاليل»، إلى جانب تدشين عدداً من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وخاصةً فيروس كورونا المستجد.

تقديم خدمات التقارير الطبية والتحويل لأقرب مستشفى

وأوضح «شقوير»، أنّه سيتم أيضاً تقديم خدمات التقارير الطبية، والتحويل لأقرب مستشفى لاستكمال العلاج اللازم أو لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة لمن يحتاج إلى ذلك من المترددين على القافلة الطبية، داعياً أهالي قرية غرب تيرة التابعة لمركز الحامول للتردد على القافلة الطبية للاطمئنان على صحتهم وصحة ذويهم.