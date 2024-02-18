3 عادات واظب النبي عليها في أول أيام رمضان.. احرص عليها

بدأ العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان الكريم، الذي تكثر فيه الأعمال والعبادات، وخير ما نقوم به في تلك الليالي المباركة، أنّ نسير على نهج نبينا الكريم، الذي كان له عدد من الأعمال يواظب عليها مع بداية الشهر المبارك، فما هي أحب الأعمال التي وجب على المسلم المواظبة عليها؟، اقتداء بخير الأنام والبشرية محمد صل الله عليه وسلم.

3 أعمال واظب عليها الرسول في رمضان

هناك الكثير ممن الأعمال التي يرغب المسلم في رمضان القيام بها، إلا أن خير الأعمال وأجّلها على الإطلاق، ما كان يقوم به رسولنا الكريم محمد صل الله عليه وسلم، ومن بينها ما يلي:

الإفطار والسحور

تعجيل الإفطار، وجاء ذلك وفقًا لما أشارت إليه دار الإفتاء المصرية في الحديث الشريف: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُعَّجِّل الفطر، ويفطر على رطبات يأكلهن وترا، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد فحسوات من الماء، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: (لا يزالُ النَّاسُ بخَيرٍ ما عجَّلوا الفِطرَ، عجِّلوا الفطرَ فإنَّ اليَهودَ يؤخِّرون) رواه ابن ماجه.

تأخير السحور

أما فيما يتعلق بالسحور كان النبي صل الله عليه وسلم يؤخره، وذلك حتى يكون الوقت الذي يفصل بين سحوره وصلاة الفجر يسيرًا، ليحث المسلمون فيما بعد على اتباعه، وعدم تركه إطلاقًا، فقد روى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تسحروا فإن في السحور بركة) رواه البخاري.

تلاوة القرآن والصدقة

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجود الناس، وكان خير ما يقوم به في رمضان، الإكثار من الصدقة في شهر رمضان الكريم، إلى جانب تلاوة القرآن الكريم، وذلك لما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة» رواه البخاري.