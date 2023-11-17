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«اللهم بلغنا رمضان».. باق من الزمن 115 يوما على موعد شهر الصيام 2024

كتب:

حبيبة فرج
07:19 ص | الجمعة 17 نوفمبر 2023
أرشيفية - رمضان 2024

أرشيفية - رمضان 2024

شهر رمضان هو خير شهور العام، والكثير من المسلمين ينتظرون حلول رمضان 2024، والبعض يسأل: متى موعد رمضان 2024؟ وهو ما نستعرض الإجابه عنه في السطور التالية.

موعد شهر رمضان 2024

يفصل المسلمين عن بداية شهر رمضان 2024، 115 يومًا فقط، حيث يشير التقويم الميلادي إلى أن بداية شهر رمضان 2024 سوف يكون في شهر مارس المقبل من عام 2024، وتحديدًا يوم الاثنين الموافق 11 من الشهر، ليكون اليوم الأول لشهر الصوم الذي ينتظره العديد من المسلمين. 

استقبال شهر رمضان 2024

وقال الدكتور ياسر سلمي، العالم الأزهري والباحث في التراث الديني، أنه على المسلم أن يتسعد لاستقبال شهر رمضان 2024 خاصة عندما يقترب موعد حلوله أكثر من ذلك، موضحاً أن أبرز أشكال الاستعداد لاستقبال الشهر المبارك هي الحرص على التقرب إلى الله عز وجل واستحضار النية، والدعاء بأن يثبتهم الله عز وجل وأن يكونوا من الفائزين بهذا الشهر المبارك مع نهايته.

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