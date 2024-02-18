ضياء رشوان: اجتماعات القاهرة المسار الوحيد لإيقاف الحرب على غزة

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، إنه نتيجة لتغير المواقف لأطراف الأزمة تحديدا إسرائيل والمقاومة الفلسطينية وبالتالي هناك أنباء متضاربة من ناحية إسرائيل، أنباء بحسب الانقسام داخل الحكومة والأهداف التي يحملها كل جناح في التحالف الحاكم الإسرائيلي.

ضياء رشوان: أنباء متضاربة من ناحية إسرائيل

وأضاف «رشوان»، خلال لقاء خاص ببرنامج «عن قرب»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، أن هناك أطرافا تصرح بأنها لم تحضر اجتماع القاهرة من الأساس، وأطراف أخرى تشير بأن الوفد الإسرائيلي عاد لإسرائيل للتشاور، ورئيس الوزراء دون أن يعلن بقية وزراء مجلس الحرب منع الوفد للرجوع مرة أخرى إلى القاهرة، وأنباء أخرى تشير بأن رئيس المخابرات المركزية الأمريكية ذهب لإسرائيل لإقناع رئيس الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية باستمرار التفاوض.

ضياء رشوان: أمريكا تتحدث عن تقدم في مفاوضات القاهرة

وأشار إلى أنه على الرغم من كل هذا التضارب نجد أن الجانب الأمريكي يتحدث عن تقدم لا بأس به، والجانب المصري صرح نفس هذا الحديث، والجانب القطري لم يُعلق، وبالتالي هناك طرفين من الأربعة أطراف الحاضرين يتحدثان عن تقدم ما، وأنه قد يُفضي إلى شيء إيجابي وهما مصر وأمريكا، وطرف لم يٌعلق إطلاقا وهو قطر، بينما الطرف الإسرائيلي متعارض.

ضياء رشوان: إسرائيل تحاول كسب الوقت لارتكاب دمار في رفح

وتابع: «خلاصة كل هذا، أنا في ظني أن اجتماعات القاهرة لن تتوقف، وأن هذا الذي بلور في باريس سيستمر في التفاعل، وأن إسرائيل تحاول الآن بقدر الإمكان أن تكسب الوقت، لمزيد من أعمال الدمار في رفح الفلسطينية وغزة بشكل عام».

وواصل: «وأظن أنه لا مسار آخر للوصول لما نسميه وقف إطلاق النار، وقد يسمى هدنة طويلة، أي كان المسمى، لكن الطريق الوحيد له هو الاجتماعات التي تتم في القاهرة».