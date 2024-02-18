ضياء رشوان: اجتياح إسرائيل لرفح سيعرضها لمواقف لا تحمد عقباها مع مصر

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، كل المؤشرات تدل على أن على نية الاحتلال الإسرائيلي اجتياح مدينة رفح بريا، وسط رفض عالمي وتخوفات وانتقادات كبيرة للاحتلال حتى للحلفاء الأقربين مثل الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة التي لم تتعود على رفض طلب لإسرائيل لديها بعض التحفظات غير ممكنة التحقق.

ضياء رشوان: اجتياح رفع يتحول إلى مذبحة

وأضاف «رشوان»، خلال لقاء خاص ببرنامج «عن قرب»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، أنه إذا ترك الأمر للجناح المتطرف الديني التوراتي التلمودي في الحكومة واستمع إليه «نتنياهو» سيتم الاجتياح، أو أن إسرائيل تضع مصالحها سواء الإقليمية تحديدا مع مصر ومع العالم يمكن التلويح بالأمر كورقة ضغط في المفاوضات، خاصة أن الغزو البري يتحول إلى مذبحة كبرى.

ضياء رشوان: نتنياهو على المقاومة بورقة اجتياح رفح

وتابع: «أنا أميل إلى أن نتنياهو شخصيا يضغط بهذه الورقة على المفاوضات التي تجري الآن من أجل الإفراج عن المسجونين والأسرى، واجتياح رفح الفلسطينية بريا سيكون جريمة حرب وإبادة جماعية إضافية، وهذا أمر أجمع عليه المعلقين السياسيين والدبلوماسيين في العالم».

وواصل: «إسرائيل بهذا الاجتياح أولا لن تحقق شيء، لأنها اجتاحت 600 كيلومتر مربع من غزة، ويتبقى 62 كيلومترا مربعا، وتظن أن ما لم تحققه في المساحة الكبرى تحقيقه في المنطقة الصغيرة المكتظة بالسكان، والتي تمثل عشر مساحات غزة، وهذا وهم لن يتحقق، وما سيحدث أن إسرائيل ستقتل أكثر مما قتلت بكثير في المناطق الأخرى، وتدمر ما تبقى وتعرض علاقتها مع مصر إلى أمور لا يٌحمد عقباها».