مطار مرسى علم يستقبل 28 رحلة طيران تقل آلاف السياح اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي اليوم الأحد 28 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا تقل حوالي 6 آلاف سائح من جنسيات 8 دول أوروبية حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين

وأشار أيهاب شكري عضو جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات تبين وصول 28 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا تقل ما يقرب من 6 آلاف سائح أجنبي من جنسيات مختلفة من دول إيطاليا والتشيك وبولندا وألمانيا وهولندا والنمسا وبلجيكا وسويسرا.

استقبال السياح في مرسى علم

ولفت إلى أن فرق العلاقات العامة تكون في استقبال السائحين بالورود ومشروبات الضيافة وإنهاء إجراءات الوصول والتسكين بالفنادق وعمل برامج وفقرات ومهرجانات الشواطئ بهدف تنشيط السياحة في مرسى علم.

وأوضح أن ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق تزامنا مع أرتفاع معدل حركة الطيران السياحية من 12 دولة أوروبية تقل آلاف السائحين أسبوعيا حيث تعتبر مرسى علم وجهة سياحية مفضلة لدى السياح الأجانب من جنسيات أوروبية مختلفة.