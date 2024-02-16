مطار مرسى علم يستقبل 118 رحلة طيران تقل آلاف السياح الأسبوع المقبل

يستقبل مطار مرسي علم الدولي 118 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا تقل حوالي 23 ألف سائح على مدار الأسبوع، بدءا من غد السبت حتى نهاية الأسبوع، لقضاء احتفالات الفلانتاين، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات تبين وصول 118 رحلة طيران قادمة من أوروبا تقل آلاف السائحين الأجانب من ألمانيا وبولندا وبلجيكا وهولندا والتشيك.

زيارة معدلات الرحلات

وأشار الخبير السياحي في تصريحات لـ«الوطن»، إلى زيادة معدلات الرحلات الأسبوعية بمقدار 3 رحلات في الأسبوع، وذلك بسبب الإقبال الكبير على مرسى علم لقضاء احتفالات الفلانتاين.

استقبال السياح بالورود

كما لفت إلى أن فرق العلاقات العامة تكون في استقبال السائحين بالورود ومشروبات الضيافة، وإنهاء إجراءات الوصول والتسكين بالفنادق، وعمل برامج خاصة للاحتفالات تتضمن مهرجانات على الشواطئ.

وأكد أن فنادق مرسى علم تحرص دائما على مشاركة السياح الأجانب في الاحتفالات والمناسبات العالمية كنوع من أنواع تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي للمدينة.